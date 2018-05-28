HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yeni sistem nasıl olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 07:21 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran'da seçime giderken aynı zamanda da yeni hükümet sistemi için hazırlıklar yapılıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında yeni sistemin nasıl işleyeceğini kaç bakanlık ve kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını yazdı.

Yeni sistem nasıl olacak?

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, bu seçimler yeni sisteme geçilecek olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Yeni Hükümet Sistemi'nin taslağı" başlıklı yazısında yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı.

AK Parti'de yeni sisteme yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Selvi, "İcra kabiliyeti yüksek, teknokrat özellikleri ağır basan bir kabine düşünülüyor. Siyaset, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor" diye yazdı.

CUMHURBAŞKANINA 4 YARDIMCI

Yeni sistemin en başında Cumhurbaşkanı'nın yer alacağını ve MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağını belirten Selvi, Cumhurbaşkanının; Planlama ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Turizm Geliştirme Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üst Kurullar konu başlıkları altında 4 yardımcısı olacağını ifade etti.

14 BAKAN

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 14 bakanlık öngörülüyor. Bazı bakanlıkların ismi değiştiriliyor, bir kısmı birleştiriliyor." diyen Selvi, yazısında Bakanlıkların isimlerini de açıkladı.

İşte o Bakanlıklar;

1- Adalet Bakanlığı

2- AB ve Dışişleri Bakanlığı

3- İçişleri Bakanlığı

4- Milli Savunma Bakanlığı

5- Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı

6- Sağlık Bakanlığı

7- Aile Gençlik ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

8- Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yatırımlar Bakanlığı

9- Enerji Politikaları Bakanlığı

10- Hazine ve Mali İşler Bakanlığı (Buraya Dış Ticaret Politikaları Teşkilatı-Gümrük İdaresi bağlanacak)

11- Sanayi Ticaret ve Çalışma Bakanlığı

12- Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı

13- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

14- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyorCumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor
Muharrem İnce: Babam beni tokatladıMuharrem İnce: Babam beni tokatladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdulkadir selvi 24 haziran seçim Yeni sistem nasıl olacak Cumhurbaşkanının kaç yardımcısı olacak kaç bakan olacak

En Çok Okunan Haberler

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize eşimiz, ailemiz haramdır’

‘Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize eşimiz, ailemiz haramdır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor

Muharrem İnce: Babam beni tokatladı

Muharrem İnce: Babam beni tokatladı

AK Parti Sözcüsü Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Meral Akşener'in Denizli mitinginde ilginç diyalog: Bacım senin oğlum ata biniyor mu?

Meral Akşener'in Denizli mitinginde ilginç diyalog: Bacım senin oğlum ata biniyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.