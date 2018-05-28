Yeni sistem nasıl olacak?

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, bu seçimler yeni sisteme geçilecek olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Yeni Hükümet Sistemi'nin taslağı" başlıklı yazısında yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı.

AK Parti'de yeni sisteme yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Selvi, "İcra kabiliyeti yüksek, teknokrat özellikleri ağır basan bir kabine düşünülüyor. Siyaset, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor" diye yazdı.

CUMHURBAŞKANINA 4 YARDIMCI



Yeni sistemin en başında Cumhurbaşkanı'nın yer alacağını ve MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağını belirten Selvi, Cumhurbaşkanının; Planlama ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Turizm Geliştirme Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üst Kurullar konu başlıkları altında 4 yardımcısı olacağını ifade etti.

14 BAKAN



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 14 bakanlık öngörülüyor. Bazı bakanlıkların ismi değiştiriliyor, bir kısmı birleştiriliyor." diyen Selvi, yazısında Bakanlıkların isimlerini de açıkladı.