Yeni sistem nasıl olacak?

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, bu seçimler yeni sisteme geçilecek olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Yeni Hükümet Sistemi'nin taslağı" başlıklı yazısında yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı.
AK Parti'de yeni sisteme yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Selvi, "İcra kabiliyeti yüksek, teknokrat özellikleri ağır basan bir kabine düşünülüyor. Siyaset, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor" diye yazdı.
CUMHURBAŞKANINA 4 YARDIMCI
Yeni sistemin en başında Cumhurbaşkanı'nın yer alacağını ve MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağını belirten Selvi, Cumhurbaşkanının; Planlama ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Turizm Geliştirme Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üst Kurullar konu başlıkları altında 4 yardımcısı olacağını ifade etti.
14 BAKAN
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 14 bakanlık öngörülüyor. Bazı bakanlıkların ismi değiştiriliyor, bir kısmı birleştiriliyor." diyen Selvi, yazısında Bakanlıkların isimlerini de açıkladı.
İşte o Bakanlıklar;
1- Adalet Bakanlığı
2- AB ve Dışişleri Bakanlığı
3- İçişleri Bakanlığı
4- Milli Savunma Bakanlığı
5- Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı
6- Sağlık Bakanlığı
7- Aile Gençlik ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8- Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yatırımlar Bakanlığı
9- Enerji Politikaları Bakanlığı
10- Hazine ve Mali İşler Bakanlığı (Buraya Dış Ticaret Politikaları Teşkilatı-Gümrük İdaresi bağlanacak)
11- Sanayi Ticaret ve Çalışma Bakanlığı
12- Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı
13- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
14- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı
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