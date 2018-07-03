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Yerel seçim öne alınacak mı? Erken yerel seçim ne zaman olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 03.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Yerel seçimler öne alınacak mı?' sorusuna yanıt aradı. AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile konuşmasını aktaran Selvi, 'Şimdilik yerel seçimlerin erkene alınması gibi bir hazırlık görünmüyor' dedi.

Yerel seçim öne alınacak mı? Erken yerel seçim ne zaman olacak?

'Mart 2019 yerel seçimleri erkene mi alınacak, erken yerel seçim ne zaman yapılacak?' soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili olarak kulislerde de hareketlilik yaşanıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Yerel seçimler öne alınacak mı?' başlıklı yazında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın bu soruya verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

"ŞU ANDA TAKVİM SIKIŞIK"

Kaya'nın “İklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin ekim-kasım ayında olması lazım” dediğini aktaran Selvi, Kaya'nın 'Peki AK Parti’nin bu yönde bir çalışması var mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdiğini aktardı:

“Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır”

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