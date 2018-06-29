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Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp Ekim veya Kasım'da mı yapılacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 29.06.2018 08:43 | Son Güncelleme

Yerel seçim tarihinde değişiklik mi olacak? 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından, AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı kazandıkları başarıyı yerel seçimlere taşımak için harekete geçti. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, 29 Mart 2018’deki yerel seçimi Ekim veya Kasım ayında yapma amacıyla anayasayı değiştirme planları yapılıyor.

Ankara kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinden galibiyetle çıkan AK Parti-MHP ittifakının, yakaladığı rüzgârla ve bu ekonomik tabloda dokuz ay beklemek yerine erken yerel seçime gidebileceği iddiası konuşuluyor.

Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; 29 Mart 2018’deki yerel seçimi ekim veya kasım aylarına almayı planladığı öne sürülen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin beş yıl dolmadan yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasanın 127’inci maddesi, “Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır” diyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ SAYI ARTIK 360-400 MİLLETVEKİLİ

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemdeki sandalye dağılımı şöyle, AK Parti: 295; CHP: 146; HDP: 67; MHP: 49; İYİ Parti: 43…

Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3’te 2’si olan 367 milletvekiliydi. 600 milletvekilli parlamentolu yeni sistemde bu sayı, 400 olacak. Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis’te 330 oy yeterliydi, yeni sistemde ise 360 oy gerekecek.

MUHALEFET DE ERKEN YEREL SEÇİM İSTİYOR MU?

Yerel seçimin erkene alınmasına muhalefet partilerinden de itiraz gelmeyeceği öne sürülüyor. CHP’de seçimin ardından başlayan istifa ve kurultay tartışmalarının olası bir erken yerel seçim gündeminde sona ereceği, belirtiliyor. HDP’de ise kayyımların el koyduğu belediye başkanlıkları için seçime bir an önce gitmeye partinin itiraz etmeyeceği ifade ediliyor.

İYİ Parti’nin kurucularından ve milletvekili adaylarından Mehmet Aslan da yaptığı açıklamada “AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak” demişti.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Halk bıktı seçimden
En kısa zamanda yapmak lazım..Türkiyenin önü tam olarak açılsın...
Lan durun kafamız yeni dinlenmeye başladı durmadan seçim mi çıkarılır Sıkıldıkça seçime gidiyorsunuz... Avrad'lan kavga ettim yarın seçime gidip avrada söyleyemediklerimi orada dile getirmem lazım..
o yerel seçimin tarihi 31 mart 2019 olmasın.haberinizde hata var.
ne güzel işte millet işi gücü bıraksın erken seçime gidelim her üç ayda bir seçim yapalım
YALAN hiç kimsenin gündeminde yok erkan seçim. Sadece CHP sarsılan prestiji kurtarma peşinde.
Yettiyseniz yettiniz be.hay sizin seciminize
ben gitmem vallahi billahi bu nedir ya
Hiç kimse memnun değil bana sorarsanız yerel seçimlerle tekrar vekil seçimlerini tekrarlamak isteyebilirler.Ama Türkiye ekonomisine zarar vercek bir durum Halk bloke edebilir kimse şuanda erken seçim isteyecek durumda değil bir Bahçeli daha çıkmaz isteyecek isteyen zararlı çıkacaktır.
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