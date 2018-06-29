Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp Ekim veya Kasım'da mı yapılacak?

Ankara kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinden galibiyetle çıkan AK Parti-MHP ittifakının, yakaladığı rüzgârla ve bu ekonomik tabloda dokuz ay beklemek yerine erken yerel seçime gidebileceği iddiası konuşuluyor.

Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; 29 Mart 2018’deki yerel seçimi ekim veya kasım aylarına almayı planladığı öne sürülen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin beş yıl dolmadan yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasanın 127’inci maddesi, “Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır” diyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ SAYI ARTIK 360-400 MİLLETVEKİLİ



Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemdeki sandalye dağılımı şöyle, AK Parti: 295; CHP: 146; HDP: 67; MHP: 49; İYİ Parti: 43…

Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3’te 2’si olan 367 milletvekiliydi. 600 milletvekilli parlamentolu yeni sistemde bu sayı, 400 olacak. Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis’te 330 oy yeterliydi, yeni sistemde ise 360 oy gerekecek.