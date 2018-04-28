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Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Uğur Dündar ile 'Halk Arenası'na konuk olan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin İYİ Parti'ye gönderiği 15 milletvekilini ve AK Parti'nin seçimdeki durumunu değerlendirdi. CHP'nin demokrasiye katkı sağladığını ifade eden Özdil, AK Parti döneminin de artık sona erdiğini söyledi.

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Almanya-Hagen’de bu hafta sevenleriyle buluşan Halk Arenası yine çok konuşulacak. Uğur Dündar’ın sunduğu programa konuk olan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP’nin 15 milletvekilini İYİ Parti’ye vermesiyle demokrasiye büyük bir katkı sağladığını belirtti.

“SAYGIN BİR DAVRANIŞ”

Özdil, “Bugün İYİ Parti’nin seçime girmesini sağlayan CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın da seçime girmesini sağlamıştı. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan, ülkeye demokrasiyi getiren CHP, bugün iktidar olamasa da demokrasiye büyük katkı sağlıyor. Bu çok saygın bir davranıştır” dedi.

“AKP DÖNEMİ BİTMİŞTİR”

Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde AK Parti’nin durumuna da değinen Özdil, “Bu seçimin birinci kaybedeni AK Parti’dir. Neden? çünkü bugün biz AK Parti’ye baktığımızda ne kadar sinirli olduklarını, bir seçim sloganı bile üretemediklerini, bir seçim vaadi bile yaratamadıklarını görüyoruz. AK Parti apar topar seçime giderek bir şeyleri koparmaya çalışan bir parti; çünkü artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir” ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Özdil ak parti akp Uğur Dündar

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