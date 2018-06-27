Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. YSK'nın açıkladığı kesin olmayan seçim sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59'luk oy oranına ulaştı. Diğer adaylar, İnce yüzde 30.64, Akşener yüzde 7.29, Demirtaş yüzde 8.40, Karamollaoğlu yüzde 0.89, Perinçek ise yüzde 0.20 oy aldı.

AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı.CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15'lik paya sahip oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI



Resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP'nin oy oranından 8 puan daha yüksek alması parti içi tartışmaları başlattı. Elazığ milletvekili Gürel Erol ve eski milletvekili Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Muharrem İnce de 'yola devam' mesajı verince CHP'de yeni bir liderlik yarışı mı başlıyor soruları gündeme geldi.