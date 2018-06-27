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Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de liderlik tartışmaları başladı. Muharrem İnce'nin 'devam' measajına Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa yok' resti geldi. Kılıçdaroğlu ve yönetimin tavrı parti içinde tepkilere neden olurken gaeteci Yılmaz Özdil, bugünkü yazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'kayyum' çağrısında bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. YSK'nın açıkladığı kesin olmayan seçim sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59'luk oy oranına ulaştı. Diğer adaylar, İnce yüzde 30.64, Akşener yüzde 7.29, Demirtaş yüzde 8.40, Karamollaoğlu yüzde 0.89, Perinçek ise yüzde 0.20 oy aldı.

AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı.CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15'lik paya sahip oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP'nin oy oranından 8 puan daha yüksek alması parti içi tartışmaları başlattı. Elazığ milletvekili Gürel Erol ve eski milletvekili Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Muharrem İnce de 'yola devam' mesajı verince CHP'de yeni bir liderlik yarışı mı başlıyor soruları gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İstifa iddialarının ardından parti genel merkezinde kameraların karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti’dir. 7 puan kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. Bu sonucu kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden bugüne geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım" kapıları kurultaya kapatmış oldu.

İnce ile de dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu "Muharrem beyin CHP’den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak? Neden Muharrem bey altı oku çıkardı? Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem beyin bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da doğru bulduk. Hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. Çalıştı, mücadele etti hepsi doğrudur. CHP’den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi.

Bireysel çıkar peşinde koşup da “milletvekili olmadım, ben şimdi eleştireceğim” Bu koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur." dedi.

YILMAZ ÖZDİL'DEN ERDOĞAN'A KAYYUM ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyerek kullandığı ifadeleri tepki gösteren Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bi şey rica ediyorum." diyen Özdil, "Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!" diye yazdı.


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