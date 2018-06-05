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Yılmaz Özdil'den HDP'li Veli Saçılık'a destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 08:41 | Son Güncelleme

Gazeteci Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde yazdıklarıyla dikkat çekti. Adeta ezber bozan Özdil, 24 Haziran seçimleri için HDP'nin listesinden aday gösterilen Veli Saçılık'a tam destek vererek 'Ben hayatımda Veli kadar milletvekili olmayı hak eden birini görmedim' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'den HDP'li Veli Saçılık'a destek!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bügünkü "Tek adama karşı tek kollu adam" başlıklı yazısında çok konuşulacak ifadeler kullandı. HDP'nin politikalarına karşı sert eleştirileriyle dikkat çeken Özdil, bugünkü yazısıyla adeta ezber bozdu.

Özdil, Burdur Cezaevi’nde 5 Temmuz 2000 tarihinde Hayata Dönüş Operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesi sonucu bir kolunu kaybeden ve KHK ile işinden atıldıktan sonra Yüksel Caddesi'ndeki 'işimizi istiyoruz' eylemleriyle tanınan Veli Saçılık'a desteğini açıkladı.

'PARTİLERÜSTÜ İNSAN'

HDP listelerinde Ankara 3. Bölge 1. Sıradan aday gösterilen Saçılık için "Bana göre ne etnik meseledir, ne mezhep. Vay efendim Hdp'ymiş filan, geçin bunları. 'Partilerüstü insan'dır." ifadelerini kullanan Özdil, Saçılık'ın 'şer ittifakı'nın mağduru olduğunu belirtti.

Özdil, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

Devlet adı altında insanlara eziyet eden zihniyetin kurbanıdır.
“Şer ittifakı”nın mağduru olan herkesin ortak temsilcisidir.

Ben hayatımda Veli kadar milletvekili olmayı hak eden birini görmedim…
Tek adama karşı tek kollu adamdır!


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Özdil HDP Veli Saçılık 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Rengini belli ettin hain
@m.mesut sen daha yenimi farkettin rengini
normal . chp li zihniyet hdpkk ya her zaman hayrandır
Hdp'yi destekleyecek kadar alçaldınız yani! Hdp=pkk ve siz bayım hakettiğiniz neyse inu yaşayın! Bunca şehidin kanı bulsun sizi!
Nihayet ağzındaki baklayı çıkardı, solculuk adı altında terör yaltakçılığı yapanlara asil Türk milletinin evlatları gerekli cevabı verecektir.
YILMAZ ÖZDİL NİYE KORKUYORSUN BEN PKK DESTEK VERİYORUM DEMEKTEN. SENİN NE VATAN HAİNİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDA AÇIK AÇIK SÖYLE BEN PKK LIYIM DE.
yaaa..!! göster işte böyle gerçek yüzünü sayın Özdil... köşe yazılarını sosyal medyadan çarşaf çarşaf yayınlayan arkadaşlar seni bize laik Atatürkçü çağdaş göstermeye çalışıyor. Sen bu ülkeye hainlik etmeye devam et. gerçek Atatürkçüler geliyor.. senin gibi günde 50 kere Atatürk deyip Atatürkçü olunmuyor
CHP Lİ OLARAK 6 OYUMUZ VAR. 1.TURDA HDP DİYARUZ.2 TURDA CHP DİYORUZ.
ASLI NE Kİ VEKİLİ NE OLSUN
Bunların hepsi aynı yeterki Vatana ve millete zarar veren biri olsun hemen destek tam destek Nedense artık hiç şasırmıyorum. Eskiden el altından gizli yapılan destekler şimdi alenen yapılıyor.
tabloda resimler yavaş yavaş yerine oturuyo.fetö bu desteğinize kayıtsız kalmaz ve sizi seçimlerden sonra ihya eder.özdil dangalak bir gazeteci deildir
Sanki vatanı kurtarırken kolunu kaybetti tek kollu terörist kadar tehlikeli bir şey yoktur.
haber niteliğine getirmek düşündürücü. çünkü chpliler hdplileri destekliyor gibi kansızca bir iddia ortaya çıkarmak isteniyor bilinçaltında. işin gerçeği şu. yazarın da dediği gibi bazı insanlar partilerinin dışında ülkesi için milleti için mücadele eder ve etnik dini nedenlerle bir parti içinde olabilir ama bu o kişinin hdp nin %90 ını oluşturan kesimiyle birebir bağdaştırmaya yetmez. nasıl ki akapenin %80 i fetöcüyse ve %1-2 lik de olsa karakterli namuslu düzgün insanlar mevcuttur. kısacası partilere bakıldığında çoğunluğun görüşü kabul görür fakat içlerinde azınlıklar da vardır...
@omniaci ülkesi için vatanı için aday olabileceği o kadar parti varken ülkeyi ve vatanı bölme niyetini alenen belli eden bir partiden aday olmakmı partiler üstü oluyor..
@omniaci Yılmaz Özdil'in yandaş olduğu bu adam CHP'den değilde HDP'yi tercih etti. O zaman farkları yok.
@omniaci Veli Saçılığı Araştırmanı İsterim Neden Cezaevine Girmiş Ve Çıktıktan Sonra Hangi Örgüt İle Temas Halinde Göz Atmanda Fayda Var.
kominist dayanışması..normal..yılmazın gerçek yüzü bu..
@mzekai beynin yoksa sus bari
hdp akp den sonra oy verecegim son partidir ama içlerinde sempati duydugum isimlerde yok degil.
DOĞRU YAZMIŞŞ...
Çok güzel ve gerçekci bir yazı. Tebrik ederim. Hiçbir suçu olmayan bir insanı yıllarca madur ettiler, yazarda zerre kadar insanlığı olan birinin duygularını ifade etmiş. Veli Saçılık haksız yere yıllarca süründürüldü ama adamın tek bir suçu tesbit edilmedi. Tek suçu mualif olmak.
KEŞKE CHP BU YİĞİT İNSANI GARANTİ SEÇİLECEK BİR YERDEN ADAY YAPSAYDI..ÇOK DAHA HOŞ OLURDU...
Veli Saçılığın Dhkp-c Üyesi Ve Yöneticisi Olduğu Bir Çok Eylemde Yer Aldığı Ve Terörist Örgüt Olarak Tanımlanan Hatta 3 Yıl Önce Pkk İle Aynı Çatı Altında Birleşme Kampanyası Yapan Dhkp-c Militanını Övmek Kanımca Bir Atatürkçüye Değil Daha Çok apocuya Yakışırdı, Akabinde Sizin Övmeniz Gezi Eylemlerinde İki Gurubun Yani SÖZDE! Atatürkçüler İle apocuların Bir Tarafta Atatürk Diğer Tarafta apo Flamalarını Sallamaları Türk Bayrağını Yakmaları, Zulüm 1453'de Başladı Yazanları Çok Güzel Destekliyor, Erdoğana Düşman Olayım Derken Devlete Düşman Olduğunuzu Hatırlatmak İsterim HATTİNİZİ AŞMAYINIZ.!!
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