Yılmaz Özdil'den HDP'li Veli Saçılık'a destek!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bügünkü "Tek adama karşı tek kollu adam" başlıklı yazısında çok konuşulacak ifadeler kullandı. HDP'nin politikalarına karşı sert eleştirileriyle dikkat çeken Özdil, bugünkü yazısıyla adeta ezber bozdu.
Özdil, Burdur Cezaevi’nde 5 Temmuz 2000 tarihinde Hayata Dönüş Operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesi sonucu bir kolunu kaybeden ve KHK ile işinden atıldıktan sonra Yüksel Caddesi'ndeki 'işimizi istiyoruz' eylemleriyle tanınan Veli Saçılık'a desteğini açıkladı.
'PARTİLERÜSTÜ İNSAN'
HDP listelerinde Ankara 3. Bölge 1. Sıradan aday gösterilen Saçılık için "Bana göre ne etnik meseledir, ne mezhep. Vay efendim Hdp'ymiş filan, geçin bunları. 'Partilerüstü insan'dır." ifadelerini kullanan Özdil, Saçılık'ın 'şer ittifakı'nın mağduru olduğunu belirtti.
Özdil, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;
Devlet adı altında insanlara eziyet eden zihniyetin kurbanıdır.
“Şer ittifakı”nın mağduru olan herkesin ortak temsilcisidir.
Ben hayatımda Veli kadar milletvekili olmayı hak eden birini görmedim…
Tek adama karşı tek kollu adamdır!
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