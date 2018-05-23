Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Yozgat ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Yozgat milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Yozgat milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Yozgat ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

YOZGAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Bekir Bozdağ

Yusuf Başer

Sibel Yıldırım

İskender Minar

YOZGAT CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Keven

Nadir Ünal

Rakibe Özgür Karslıoğlu

Şahin Bozdemir

YOZGAT MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ETHEM SADEF

YUSUF MERTOĞLU

OSMAN GÖZAN

AHMET ÖZBEK

YOZGAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yusuf Aran

Mehmet Şirin Erez

Deniz Öztürk

Cem Eren Aslan

YOZGAT İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Keven

Nadir Ünal

Rakibe Özgür Karslıoğlu

Şahin Bozdemir

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: