Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı

Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve 6 kattan oluşan Ersoy Apartmanı 27 yılda, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise 1 milletvekili çıkarırken Doğru Yol Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisinden ise 1 il başkanı çıkarmasıyla dikkat çekiyor.
MECLİS'E İLK AHMET EROL ERSOY GİRDİ
1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den 21'inci dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet Erol Ersoy, kendi soyadını taşıyan bu apartmandan milletvekili olarak meclise gitti. AK Parti kurucu il Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, CHP Milletvekili Ali Keven, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erol Doğan ve Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek'te Ersoy Apartmanında ikamet eden isimler arasında yer aldı.
SON OLARAK ETHEM SEDEF MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ
Ersoy apartmanından son olarak MHP İl Başkanı Ethem Sedef Milletvekili seçildi. Sedef de Merkez İlçe Başkanlığı ve il başkanlığı görevinin ardından MHP Yozgat Milletvekili olarak seçildi.
Vatandaşlar, vekil olmak isteyip olamayan adayların mutlaka bu apartmanda oturması gerektiğini belirterek, bu apartmanın adaylara uğur getirdiğini ifade etti. Vekil olmak isteyenlerin mutlaka Ersoy Apartmanında oturması gerektiğini dile getiren Kenan Aslan Yozgat'ta son 20 yılda siyasette bulunan insanların Ersoy Apartmanından çıktığını vurguladı.
Seçimlerde farklı partilerden aday adayı olan bazı partililerde kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde Ersoy Apartmanında oturmanın bir ayrıcalık olduğunu ve adaylara şans getirdiğine inandıklarını kendilerinin de orada bir daire bulmaları halinde bir daha ki seçim öncesi mutlaka deneyecekleri latifesinde bulundular.
AA
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