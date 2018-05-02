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YSK Başkanı Güven: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, YSK Başkanı Sadi Güven, ''Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok'' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimle ilgili açıklama yaptı.

Güven şöyle konuştu:

''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok.''

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erken seçim 24 haziran seçimleri Sadi Güven YSK

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne yaparsanız yapın AKŞENER gümbür gümbür geliyor güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak...
Ne yaparsanız yapın AKŞENER gümbür gümbür geliyor güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak.....
bugün dile getiremem ama 25 haziranda bir ihtimal hakettiğini söyleyeblirim
benim diplama işi ne olacak?
vardır bunda bir bit yeniği
Başkan şimdi olmaz seçimden sonra chp kaybedince olur
KESİN VARDIR. MÜHÜRSÜZ OYLARIN GEÇERSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYİP, KABUL EDEN ZAT DEĞİL Mİ BU... ÖNCE YSK GÜVENLİĞİ ...
Milletin güvenini yitirmiş, itibarsız bir YSK.başkanı görüyoruz.Demokrasinin katlilleri gibi duruyorlar , az kalsın son hareketleriyle topal demokrasimizi göbeğinden hançerleyeceklerdi,bu adamlarda ahlak ,vicdan kalmamış, aileleri rahatsız oluyorlarmı acaba.Meclis darbe komisyonu başkanı Fetöcü Reşat petek oldu ,ateşle barut gibi ,30 yıldan bu yana bu ülkede islama zulümden dem vurup, bugün cebini dolduran ,başkalarının zulmünden haz duyanlar ,şarlatanlar, acayip filimler fragmanlar izliyoruz, allah sonumuzu hayretsin.
Seçim arifesinde YSK nın 24 haziran seçimlerinin kesinleşen oy oranını açıklamadığına hayret ediyorum.
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