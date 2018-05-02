YSK Başkanı Güven: Hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimle ilgili açıklama yaptı.
Güven şöyle konuştu:
''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok.''
Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda
5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı
Bu olay Ankara'da yaşandı! 71 bin adet taş atıp çaya girdiler
İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 9 yorum