YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Güven, 'Güzel bir seçim sonuçlandırdık' ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Sadi Güven:

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sonuçlardan yüzde 99.91'i sisteme işlendi. Akşam paylaştığımız sonuçları alt alta toplamakla sonuçları açıkladık. Sonuç olarak sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri açıkladık. Birkaç saat içinde yüzde yüzünü de açıklayacağız.

Sonuçlar 10-11 gün sonra vatandaşa açılacak.





