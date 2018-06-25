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YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yeni açıklamalar geldi. Güven, birkaç saat içinde sonuçların yüzde yüzünün açıklanacağını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Güven, 'Güzel bir seçim sonuçlandırdık' ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Sadi Güven:

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sonuçlardan yüzde 99.91'i sisteme işlendi. Akşam paylaştığımız sonuçları alt alta toplamakla sonuçları açıkladık. Sonuç olarak sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri açıkladık. Birkaç saat içinde yüzde yüzünü de açıklayacağız.

Sonuçlar 10-11 gün sonra vatandaşa açılacak.

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Sadi Güven seçim sonuçları 24 haziran seçim sonuçları YSK

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Çalınan hakkım geleceğim haram olsun madem çalacaksınız niye oy kullandırıyosunuz ne biçim insanlarsınız ne müslğmanluğı Allah hesabını sorar elbet birgün
evet çok sağlıklı bir seçim oldu çaldılar çırptılar işi bitirdiler hırzız hırsızdır her zaman
Ne oldu la zırtolar. Sesiniz çıkmıyor la. Hani Tayyip bitmişti. Hani Akp gömülmüştü. Ne oldu la zırtolar. Yüzünüzü göreyim de tükürelim. Bazılarınız Taksimde anıracaktı. Bazılarınız kendini yakacaktı. Bazılarınız darbuka ile mecliste ziyafet çekecekti. Ne oldu la hırbolar.
Tek derdimiz ülkedeki ekonomik durumların düzeltilmesi adaletin bağımsız ve tarafsız olması ohalin kaldırılması yaşanilir bir ülkede yaşamak yandaşın dayıların olmadığı herkese eşit mesafese yaklaşan yönetimlerin olması
Mhp de nerdeyse hiç miting yapmadan yüzde 11 oy aldı. Sınıf arkadaşları kütüphanede sabahlarken kendisi hiç çalışmadan sınavı geçen öğrenci gibi...
Allah a nasıl hesap vereceksiniz
bu seçimin galibi göğsü iman ile dolu olanların zaferi ile abdest almaz,gusül bilmezlerin hezimeti ile sonuçlanmıştır.korkaklar zafer anıtı dikemez.
Bir Macar atasözü derki; Sarhoş mutlaka ayılır ama cahil asla.
çok şükür halkin dedigi oldu
hepiniz kolpacısınız hırsızsınız
tek derdimizin daha refah içerisinde daha huzurlu daha mutlu ve umutlu yaşamak olduğunu lütfen unutmayalım. kişiler gelip geçicidir. önemli olan insani değerlerin kaybolmadığı ahlaki değerlerin eksilmediği yalanın dolanın olmadığı bir ülkede yaşamak olduğunu unutmayalım. yarınımızın büyükleri şimdiki evlatlarımızın daha mutlu olacağı bir yaşam için lütfen ama lütfen sağduyulu olalım.
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