YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Güven, 'Güzel bir seçim sonuçlandırdık' ifadelerini kullandı.
YSK Başkanı Sadi Güven:
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sonuçlardan yüzde 99.91'i sisteme işlendi. Akşam paylaştığımız sonuçları alt alta toplamakla sonuçları açıkladık. Sonuç olarak sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri açıkladık. Birkaç saat içinde yüzde yüzünü de açıklayacağız.
Sonuçlar 10-11 gün sonra vatandaşa açılacak.
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
Einstein'ın izafiyet teorisi Güneş Sistemi dışında kanıtlandı
Türkiye tercihini yaptı, Dünya basını manşetlere taşıdı
Kapıyı açınca 15 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştılar
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
TBMM'ye giremeyen isimler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 11 yorum