YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim ve sandık sonuçları açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, sandıkların yüzde 98'i açıldıktan sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İşte Güven'in açıklamasından satır başları:
Yurt içinde oy verme işlemlerini takibi 7 kişilik bir ekiple takip edildi. Yapılan sayım sonucu sandık sonucu ilçe seçim kuruluna teslim edilmektedir. Seçimlere bir itiraz yapılmamıştır.
YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan bu sandık kurulu ile seçim sonuçlarını açıklamaktadır. Sistemimizde yüzde 97 gibi bi oran sisteme girilmiştir.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmıştır.
Yüzde 10'luk seçim barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP olarak belirlenmiştir.
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