HABER

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim ve sandık sonuçları açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 02:20 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sandık sonuçlarını değerlendiren ve resmi olmayan sonuçları açıklayan Güven, Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, sandıkların yüzde 98'i açıldıktan sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İşte Güven'in açıklamasından satır başları:

HİÇBİR PARTİ İTİRAZ ETMEDİ

Yurt içinde oy verme işlemlerini takibi 7 kişilik bir ekiple takip edildi. Yapılan sayım sonucu sandık sonucu ilçe seçim kuruluna teslim edilmektedir. Seçimlere bir itiraz yapılmamıştır.

ERDOĞAN SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan bu sandık kurulu ile seçim sonuçlarını açıklamaktadır. Sistemimizde yüzde 97 gibi bi oran sisteme girilmiştir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmıştır.

Yüzde 10'luk seçim barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP olarak belirlenmiştir.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?
Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sandık sonuçları 24 haziran seçim sonuçları YSK başkanı YSK Sadi Güven ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan balkon konuşması!

24 Haziran seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan balkon konuşması!

Meclis'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

Meclis'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Akşener çarşamba günü toplantı yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Akşener çarşamba günü toplantı yapacak

HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!

Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.