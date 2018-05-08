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YSK'dan flaş açıklama! Öğle arası da açık olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

YSK, imza verme işlemlerinde öğle arası da seçim kurullarının açık olması kararı aldı.

YSK'dan flaş açıklama! Öğle arası da açık olacak

YSK, imza verme işlemlerinde öğle arası da seçim kurullarının açık olması kararı aldı.

Ayrıntılar gelecek...

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YSK erken seçim 20218 erken seçim

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