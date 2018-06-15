YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın TRT'de yapacağı propaganda konuşmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.
Demirtaş'ın tutuklu bulunması nedeniyle avukatı aracılığıyla YSK'ye yapılan başvuruda, "propaganda hakkını kullanacağı belirtilerek, bu konuda kolaylık sağlanmasının istendiğini" aktaran Güven, avukatlar tarafından aynı anda Adalet Bakanlığına da TRT konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesi talepli dilekçe verildiğini belirtti.
"CEZAEVİNDE ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR"
Adalet Bakanlığınca dilekçenin YSK'ye iletilmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini dile getiren Güven, "Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANININ TALİMATI KESİNLİKLE OLMADI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasında YSK'ye talimat verdiğine ilişkin bir ifade bulunmadığını da ifade eden Güven, "YSK'ye verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK de buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı." dedi.
AA
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 8 yorum