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YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama yaptı. Son dakika habere göre, Güven açıklamasında "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın TRT'de yapacağı propaganda konuşmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Demirtaş'ın tutuklu bulunması nedeniyle avukatı aracılığıyla YSK'ye yapılan başvuruda, "propaganda hakkını kullanacağı belirtilerek, bu konuda kolaylık sağlanmasının istendiğini" aktaran Güven, avukatlar tarafından aynı anda Adalet Bakanlığına da TRT konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesi talepli dilekçe verildiğini belirtti.

"CEZAEVİNDE ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR"

Adalet Bakanlığınca dilekçenin YSK'ye iletilmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini dile getiren Güven, "Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANININ TALİMATI KESİNLİKLE OLMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasında YSK'ye talimat verdiğine ilişkin bir ifade bulunmadığını da ifade eden Güven, "YSK'ye verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK de buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı." dedi.

AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ysk başkanı 24 haziranda sayın İnce koltuğa oturduktan sonra tutuklanmalı..
MADEM Kİ TALİMAT VERİLMEDİ,NİYE EŞİTLİK İLKESİNE GÖRE,HÜKÜMLÜ OLMAYAN VE TUTUKLU OLAN BİR CUMHURBAŞKANI ADAYININ PROPAGANDALARINI YASAKLIYORSUNUZ ACABA? HUKUK DEVLETİNE YAKIŞIR MI BU? BEYEFENDİLER, TUTUKLU OLANLAR ADAY OLAMAZ DİYE BUYURMUŞ! OLDU, BUNDAN SONRA BEĞENMEDİKLERİ TÜM MUHALEFET ADAYLARINI TUTULAYIVERSİNLER DE,ADAYLIKLARI SONA ERSİN!!! YETER ARTIK T A M A M!!!
omurgasızlar ! ondan korktuğunuz kadar Allahtan korkmuyorsunuz !
Valla çok ayıp YSK başkanı.Siz nasıl Cumhurbaşkanını yalanlarsınız.Adam talimat verdim diyor.O başkomutan.Sizin de paşanız.Size de emir, talimat verebilir.Ne demek vermedi.! :)
ne yani koskoca cumhurbaskanı söyledi.aaaaaaa
HAYATINIZ YALAN GENÇLİK BU İŞE TAMAM DİYECEK
Adalet Mülkün Temelidir derleer
hadi ordan sadii
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