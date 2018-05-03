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YSK'dan skandal hata! '24 Haziran' yerine bakın ne yazıldı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

YSK seçim tarihlerini karıştırarak skandal bir hataya imza attı. YSK'nın siyasi partilere gönderdiği resmi bir yazıda erken seçimin tarihi 24 Nisan olarak yazıldı.

YSK'dan skandal hata! '24 Haziran' yerine bakın ne yazıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Muhalefet bunun bir erken seçim değil, baskın seçim olduğunu ifade etti. Bu kararla da Türkiye iki aylık kısa bir sürede seçim atmosferine girdi. Seçime sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da çalışmalarını hızlandırdı. YSK da skandal bir hataya imza attı.

YSK Başkanı Sadi Güven, siyasi partilere 30 Nisan tarihinde resmi bir yazı gönderdi. Yazının konu bölümünde ise; “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi” yazılıydı. İçerikte ise; yeni seçim sistemine ilişkin eğitimin nasıl verileceğiyle ilgili bilgiler yer alıyor ve partilerden, sandık kurulu üyesi olarak görevlendirileceklerin kurslara katılımı isteniyordu.

'24 NİSAN' YAZDILAR

YSK'nın bu resmi yazısındaki bir ifade ise çok dikkat çekiciydi. Yazıda, “24 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik olarak…” ifadeleri yer alıyordu.

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