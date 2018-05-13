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YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesini açıkladı. Buna göre, 24 Haziran'da 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 9 Mayıs tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesi Resmi Gazete'nin 10 Mayıs tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesine 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verildi.

SEÇİMDE 6 ADAY YARIŞACAK

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

AA

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