Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilmedi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 9 Mayıs'a kadar sürecek imza toplama sürecine giren ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanması için başvuran 4 ismin başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

4'Ü DE PARTİ LİDERİ

Buna göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvuruları kabul edilerek 100 bin imza toplama süreci başlatıldı.

YSK'nın internet sitesinden de bir açıklama yapılarak "Seçmenlerin 04-09 Mayıs 2018 tarihlerinde 08.00 -20:00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Doğu PERİNÇEK, Meral AKŞENER, Temel KARAMOLLAOĞLU, Vecdet ÖZ için başvurarak teklifte bulunulabileceklerine karar verilmiştir" denildi.

3 ADAYIN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

