YSK'nın cumhurbaşkanı aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanlığı için AK Parti ile MHP Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Grubu tarafından aday gösterilen Muharrem İnce'nin ve HDP Grubu tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'ın adaylık başvuruları kabul edildi.
YSK kararı ile adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vedat Öz için 4-9 Mayıs tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Perinçek, Akşener ve Karamollaoğlu olduğu tespit edildi.
Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.
Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.
YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine, 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00'a kadar itiraz edilebilecek.
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