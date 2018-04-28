HABER

YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran öncesi yayınlanacak seçim reklamlarıyla ilgili düzenlemeyi yayınladı. Buna göre reklamlar 22 Haziran gecesi sona erecek ve isteyen istediği dilde reklam yapabilecek. Düzenlemeyle, HDP'nin Kürtçe reklam yayınlamasının da önü açıldı.

YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden, oy verme gününden önceki 24 saate, yani 22 Haziran Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.

İKİCİ TURA KALIRSA, REKLAMLAR DEVAM EDECEK

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, yani 6 Temmuz saat 24.00'e kadar siyasi reklamlara yer verilebilecek.

TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE DE REKLAM YAYINLANABİLECEK

Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

HER PARTİ VE ADAY İÇİN AYNI FİYAT UYGULANACAK

Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermemesi gerekecek.

Medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlar, YSK kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklamasıErdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması
YSK seçim takvimini tamamladı! YSK seçim takvimini tamamladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK erken seçim reklam 24 haziran seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

Almanya'da KRV eyalet hükümeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasına izin vermedi

Almanya'da KRV eyalet hükümeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasına izin vermedi

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.