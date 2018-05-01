HABER

YSK propaganda yasaklarını açıkladı: Makam araçlarıyla gezi düzenlenemeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 05:15 | Son Güncelleme

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri Genel Seçimi'nde uygulanacak propaganda yasaklarını içeren YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Başbakan ve bakanlar ile milletvekilleri seçim propagandası ile ilgili gezilerinde makam araçlarını kullanamayacak, seçmenlere hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak.

YSK propaganda yasaklarını açıkladı: Makam araçlarıyla gezi düzenlenemeyecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri Genel Seçimi’ne ilişkin adaylara uygulanacak propaganda yasaklarını içeren kararları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNEŞİN BATMASINDAN İKİ SAAT SONRA...

Buna göre, seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu binalarında ve seçim kurullarınca gösterilenlerden başka meydanlarda toplu propaganda yapmak yasak olacak. Açık yerlerde güneşin batmasının ardından iki saat sonra ve güneşin doğumunda kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakülteler, öğrenci yurtları ve üniversite kampüslerinde seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak. Yurtdışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacak.

Adaylıkların kesinleştiği 13 Mayıs Pazar gününden itibaren cumhurbaşkanı adayları, yurt içinde seçim büroları açabilecek. Ticari faaliyeti devam eden yapılar, seçim bürosu olarak kullanılamayacak. Adaylar yurtdışında seçim büroları açamayacak.

HEDİYE, EŞANTİYON YASAK

Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, 13 Mayıs’tan itibaren 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, ikinci tura kalınması halinde 25 Haziran’dan 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00’e kadar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, sabit ve cep telefonlarına görüntülü, sesli, yazılı propaganda mesajları gönderilmesi yasak olacak.

Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasak olacak.

MAKAM ARAÇLARIYLA GEZİ DÜZENLENEMEYECEK

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.

(İHA)

Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK Resmi Gazete propaganda yasakları 24 haziran erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti teşkilatından 5 kurucu yönetici istifa etti

İYİ Parti teşkilatından 5 kurucu yönetici istifa etti

Cumhur İttifakı Protokolü'nde neler yer alıyor? Mahir Ünal protokol metnini açıkladı

Cumhur İttifakı Protokolü'nde neler yer alıyor? Mahir Ünal protokol metnini açıkladı

Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Saadet Partisi'nde Abdullah Gül yerine Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor

Saadet Partisi'nde Abdullah Gül yerine Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.