HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

YSK uyardı: Seçimde sandıklardan ayrılmayın!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin okullarından ayrılmaması gerektiğini bu nedenle mesleki çalışmalarının tamamının kadrolarının bulunduğu okullarda yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, seçimde görev alacak öğretmenlerin mesleki çalışmalar kapsamında okullarından ayrılmamaları, bu çalışmaları okullarında yapmaları uyarısında bulundu.

YSK uyardı: Seçimde sandıklardan ayrılmayın!

YSK, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı yazarak, sandık kurullarında görev alacak öğretmenler ile ilgili talepte bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven imzası taşıyan yazıda, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27’nci dönem Milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde öğretmenlere sandık kurullarında başkan ve üye olarak görev verileceği belirtilerek, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi, demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması hususu, takdirlerinize arz olunur" denildi.

YSK’nın bu talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Yüksek Seçim Kurulunun talebi hatırlatılarak, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarını talep etmektedir. Bu itibarla, sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin mesleki çalışmalarının tamamını kadrolarının bulunduğu okullarda yürütmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve seçim sürecinde görevlendirilecek öğretmenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim" denildi. (DHA)

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!
CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal ettiCHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri YSK öğretmen Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hırsız hırsızı seviyor!! Mühürsüz oylar ölmüş kişilerin oy kullanması köylerde oyu muhtarlar kullanıyor v.s v.s değişim şart olmuştur allah'ın izniyle AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan iftiralar son bulacak..
Diğer Haberler
Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya: MHP’nin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya: MHP’nin üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

Gazeteci Ahmet Şık, HDP'den adaylığını açıkladı!

Gazeteci Ahmet Şık, HDP'den adaylığını açıkladı!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Temel Karamollaoğlu paylaşımı

Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Temel Karamollaoğlu paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.