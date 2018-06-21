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Yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'ya getirildi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 03:11 | Son Güncelleme

Yurt dışında toplam 60 ülkede kullanılan oyları taşıyan kargo uçağı Türkiye'ye geldi, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da muhafaza altına alındı.

Yurt dışında toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye'ye getirildi. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için 7 Haziran tarihinde başlayan oy verme işlemi 19 Haziran itibariyle sona erdi.

Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Ankara Esenboğa Havaalanı'na getirildi.

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Burada yetkililer tarafından teslim alınan oy sandıkları, polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi. Oy sandıklarının karşılanmasında parti temsilcileri de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında seçmenlerin kullandığı oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da muhafaza altına alındı.

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