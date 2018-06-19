Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.
(AA)
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