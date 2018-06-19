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Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.

Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.

(AA)

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yurt dışı seçim Oy 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi rekor

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