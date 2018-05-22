Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adaylık listesinde bulunmamasıyla ilgili açıklama yapan partinin Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, işin perde arkasını anlattı.

Yusuf Halaçoğlu'na Kayseri 1. sıranın teklif edildiği, ancak onu bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Lütfü Türkkan, şunları anlattı:

ADAY OLMAK İSTMEDİĞİNİN SÖYLEYİNCE...



"Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri'den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi İzmir'den aday olmak istediğini, oraya yerleşmek istediğini ifade etti. Ancak Genel Başkan yardımcılarımızın İzmir'de liste başı adayı olmaları nedeniyle Kayseri konusunda aday olmasının uygun olabileceği ifade edildi. Kendisi de Kayseri'den aday olmak istemediğini söyleyince maalesef listemizde yer alamadı."

YUSUF HALAÇOĞLU : BANA YER BULAMADILAR



Konuyla ilgili açıklama yapan Halaçoğlu ise "Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim" dedi. Halaçoğlu şunları söyledi:

"Ben MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara'dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" .

