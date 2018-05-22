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Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekili aday listeleri açıklanınca en büyük şoku partinin kurucusu Yusuf Halaçoğlu yaşamıştı. Halaçoğlu, 'Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim' derken partiden 'neden aday yapılmadığına' ilişkin açıklama geldi.

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adaylık listesinde bulunmamasıyla ilgili açıklama yapan partinin Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, işin perde arkasını anlattı.

Yusuf Halaçoğlu'na Kayseri 1. sıranın teklif edildiği, ancak onu bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Lütfü Türkkan, şunları anlattı:

ADAY OLMAK İSTMEDİĞİNİN SÖYLEYİNCE...

"Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri'den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi İzmir'den aday olmak istediğini, oraya yerleşmek istediğini ifade etti. Ancak Genel Başkan yardımcılarımızın İzmir'de liste başı adayı olmaları nedeniyle Kayseri konusunda aday olmasının uygun olabileceği ifade edildi. Kendisi de Kayseri'den aday olmak istemediğini söyleyince maalesef listemizde yer alamadı."

YUSUF HALAÇOĞLU : BANA YER BULAMADILAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Halaçoğlu ise "Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim" dedi. Halaçoğlu şunları söyledi:

"Ben MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara'dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" .

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
senin özel hayatın için izmiri bilmeyen adamı niye milletvekili yapsınlar
bazıları kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanıyor
bakan olursun )yahu
ISRAR NİYE KENDİ MEMLEKETİNDE ADAY OLMAN HEMŞERİLERİNİ MEMNUN EDERDİ AMA SEN MEMLEKETTEN AYRILMIŞSIN YOKSA BİRİLERİMİ BÖYLE TALİMAT VERDİ BÖL PARÇALA VS.
Kayseriyi de bilmezdi..Aslen Adana Kozanlı...Ankara da parti çalışmaları ve meclis çalışmalarına katılmaktan dolayı milletvekillerinin çoğu Ankara ya taşınır zaten..Bu da bahane mi sanki...
bu adamdan milletvekili olamazdı zaten
kaç yemek yediğin tabağa pislersen, gittiğin yerde iki ayda üstüne pislerler işte öyle...
olaya bak ya, vatan meselesi diyoruz adam eşim çocuğum diyor.. ne vardı eşin gelip taşınsa? o daha mı çok hizmet ediyor vatana?
halaçoğlu bilgili ve dürüst bir adamdır.,ama siyaset böyle her an her istediğin olmaz,bir hedefe yönelmişsen fedakârlık gerekebilir. Aç>klamasını yadırgadım.
Vekil ol saten ankara da yaşayacan. Severdim seni Halaçoğlu, ancak acıyor olacağım artık.
daha bu günleriniz iyi günler cok daha betar olacaksıznız zaten istifaalrınızda basladı fetönün canakcıları
Kayseriden kendine güvenemedi...Daha dün bir arkadaşım MHP Halaçoğlu gibi bir insanı nasıl harcar demişti... Bugün en güzel cevabı Yusuf Halaçoğlu kendine vermiş oldu aç gözlü olmanın kurbanı oldu...Yazık Hem iyi parti kurucusu en önemliside Memleketi Kayseriye güvenemedi...Kimin ipi kimin elinde belli değil.Yarın Meral Akşenerin ipinide çekip perde arkası aktörler çıkacak.Ama iyi diyen iyiciler ne edecek şimdi Aslan gibi pek pençe gösteriyorlar.Yarın kedi olacak hepsi...
hAYATI BOYU KAYSERİDE YAŞAMIŞ BİRİNİ İZMİRLİLER NE YAPSIN ? KORDON NERDE GERVEK BOYOZ NEDİR BİLİYORMU ?
ADAMDAKİ KEYFE BAKARIMISIN İNSANLAR MİLLETVEKİLİ OLAYIM DİYE UĞRAŞIYOR BU YER BEĞENMİYOR DEMEKKİ BUNUN VATAN MİLLET DEMESİ MENFAATLERE DAYALI
kayseri yemedi ellam biliyoki kof izmir saglam ama sana yedirmezler sahtekar herif yefin dibine kadar yolun var aile birliginj duzenle artik otur evde cocuklara bk bilye yuvarla...........
NEDEN KAYSERİ'DEN OLUYORSUNUZ HOCAM
Kayseriden aday ol ne değişecek izmirdende olsan zaten Ankarada oturacan yine
Hasta mısın ya, bu nasıl cevap. Kayseride demek ki, oy potansiyelin daha fazla, Kayseri vekili olsan yılda 2 kere Kayseriye gitmek çok mu zor. İzmir vekili olunca her gün izmire mi gideceksin. Aile bütünlüğü bozulmuş beyefendinin. Bu ülkede sanki herkes anasının dizi dibindeydi. bir de tarih profesöru olacaksın
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