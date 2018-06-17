Zeytinyağlı biber dolması tarifli 24 Haziran seçimi videosu sosyal medyayı salladı!

Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 2. sıra Milletvekili Adayı Fikret Bayram, imza attığı ilginç seçim propagandası ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada pek çok beğeni ve yorum alan videoda esas mesleği gazetecilik olan Bayram zeytinyağlı biber dolması tarifi vermek için kameranın karşısına geçti. Kadınlara, Bugün ne yemek yapacağım diye düşünmeyin, söylediklerimi düşünün diyen Bayram, pirinçleri ayıklarken 41 bin tonluk pirinç ithalatı ihalesine değindi. Domates doğrarken ise siyonizmi anlatan Bayram, Nasıl ki yemek yaparken farklı malzemelerden belirli ölçüde faydalanıyorsak yaşadığımız ülkeyi daha güzel günlere taşımak için farklı zihniyet ve fikirlere açık olacağız diyerek dolma tarifi videosunu tamamladı.

KADIN SEÇMEN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ



Çektiği video hakkında DHA Muhabirinin sorularını yanıtlayan Bayram, organizasyonları tek bir kitle adına yapmasalar da bu çalışmada kadınların dikkatini çekmek istediklerini söyledi. Bayram, Hem onların yaşadığı sorunları hem de tüm Türkiye'nin içinde bulunduğu hali özetleyebilmek için böyle bir çalışma yaptım. Ben 6-7 yıldır siyasete bu şekilde yaklaşıyorum. Saadet Partisi olarak da aslında birleştirici, kardeşlik hukukunu öne çıkarıcı söylemlerimiz çok uzun zamandır devam ediyor. Ancak ne yazık ki medyada karşılık bulamadığı için insanlara bunu aktarmakta zorluk yaşıyoruz. Siyasette kavga, sporda kavga, hatta yemek programlarında dahi kavganın olduğu bir dönemde tüm liderlerin ve seçmenlerin bu dile dönmesi bir mecburiyettir. Bizim farklı fikirlere sahip olsa da aynı masada oturup çay içebilen insanlara ihtiyacımız var. Genel boyutu incelendiğinde videoda memleketin gidişatı ile ilgili kaygı duyduğumuz konuları anlattım. Sadece pirinçte değil, buğdayda, samanda ve benzeri birçok kalemde ithalat var. Bu ithalat miktarlarıyla hayatımızı sürdüremeyiz dedi.