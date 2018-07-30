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1 günde 122 milyar dolar kaybetti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Facebook, zor günler geçiriyor. Mark Zuckerberg’in CEO koltuğunda oturduğu şirket, sadece 1 günde 122 milyar dolar kaybetti.

1 günde 122 milyar dolar kaybetti

Son yıllarda sosyal medya kavramı oldukça önem kazandı. Artık 7’den 70’e herkes birer sosyal medya kullanıcısı diyebiliriz. Hiç şüphesiz sosyal medya kavramının bu kadar popüler olmasının en önemli etkeni, akıllı telefonlar diyebiliriz.

Küresel çaptaki ilk sosyal medya organı Facebook’tu. Mark Zuckerberg’in bölgesel olarak başlattığı FB hareketi, ilk olarak insanların eski ilk okul arkadaşlarını bulma aracı olarak tanıtıldı.

Daha FB’ta Türkçe dil desteği bile yokken, Türkiye’de ana haber programlarına konu olan site, bir anda binlerce Türk kullanıcıya ulaştı. Herkes, ilkokul, lise ya da üniversite arkadaşını bulabilmek için FB’ta hesap açmaya başladı.

Birkaç yıl içerisinde FB, eski okul arkadaşlarının arandığı bir siteden, küresel çapta kitlelere hitap eden bir sosyal medya devine dönüştü. Nitekim her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Facebook için de son yavaş yavaş geliyor gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Mark Zuckerberg

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