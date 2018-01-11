Western Digital , Consumer Electronics Show 2018’de (CES 2018) tüketici çözümlerinde çığır açan ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında Akıllı Ev cihazları aracılığıyla ses ile aktifleştirilen medya yayını, dünyanın en küçük 1 TB USB Flash bellek ve ultra mobil, yüksek performanslı, kablosuz ve geniş kapasiteli flash depolama ürünleri gibi bugünün kişisel içerik patlamasına ayak uyduran ürünler yer alıyor. SanDisk ve WD markaları altında satılacak bu ürünler ile kişisel deneyimler ve anılar yıllar boyunca saklanıp paylaşılabilecek.

Akıllı telefonlar, dronelar, aksiyon kameraları ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleri, kullanıcıların arkadaşları ve takipçileriyle paylaşmak isteyecekleri zengin içerikleri yakalıyor. Çok mercekli kameralar, 8K video, 5G kablosuz bağlantı; VR, artırılmış gerçeklik (AR) ve video yayınları ile son derece zengin deneyimler yaşamayı sağlarken çok büyük kütüphanelere de ihtiyaç yaratıyor. Sonuç olarak tüketiciler kişisel içerikler oluşturma, saklama, erişme ve paylaşmanın kolay yollarını arıyor.