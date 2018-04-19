10 saniyede milyonlar kazandırdı!

Hali hazırda Huawei P20 Pro için Türkiye fiyatı açıklanmış değil. Huawei Türkiye normalde global etkinliklerle eş zamanlı olarak cihazların Türkiye fiyatını da lanse ederdi. Fakat bu sene özellikle 2018’in ilk çeyreğinde döviz kurunda yaşanan ani yükseliş, yabancı yatırımcıları da fiyat belirleme konusunda kararsız bıraktı.

Dolayısıyla şimdilik Huawei P20 Türkiye fiyatı hakkında net bir bilgi yok. Fakat bu iki cihaz Huawei’nin ana vatanında yani Çin’de satışa sunuldu. Sunulur sunulmaz da yaklaşık 10 saniye içerisinde üreticisine ufak bir servet kazandırdı. Huawei’den yapılan açıklamada Çin’de satışa sunulan P20 ve P20 Pro modellerinin 10 saniyede 100 milyon yen değerinde gelir elde ettiği belirtildi. Bu tutar yaklaşık olarak 15 milyon dolara denk geliyor.

Bu gerçekten Huawei açısından etkileyici bir başarı. Fakat önemli olan Çin’den ziyade global pazardaki başarı. P20 Pro hali hazırda 900 euro civarında bir fiyata sahip. Bu fiyatla da global pazarda işi pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

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