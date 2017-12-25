13.000’in üzerinde web sitesini kapattı!

Şi Cinping’in baskıcı politikalarının sebeplerinden ikisi; muhalif isimlerin ifade özgürlüklerini kısıtlamak ve başkanı olduğu Çin Komünist Partisi’nin eleştirilmesini önlemek olarak değerlendiriliyor. Hükümet, internete getirilen sıkı denetimlerin asıl amacının ulusal güvenliği ve toplumsal düzeni sağlamak adına pornografi ve şiddet içeriklerinin engellenmesi.

Halkın çoğu liderlerinin yanında. Yapılan anketlere göre halkın %90’ı internete getirilen sıkı denetimleri destekliyor ve son yıllarda çevrimiçi ortamdaki zararlı içeriklerde belirgin bir azalma olduğuna inanıyor. Son üç yılda kapatılan 10.000 web sitenin yanı sıra ülkede 10.000 milyon sosyal medya hesabı kapatıldı.

Hükûmet, ülkede siber yönetim merkezleri kuruyor ve bu merkezlerde binlerce siber güvenlik uzmanı istihdam ediliyor. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua, “Siber güvenliğe verilen bu önem komünist partinin güçlü tutumu, ülkedeki barış ve istikrar, ekonomik kalkınma ve halkımızın çıkarları için oldukça önemli” dedi.

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