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13.000’in üzerinde web sitesini kapattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.12.2017 16:46 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı Xinhua bugün yaptığı açıklamada, Çin hükûmetinin 2015 yılının başından beri 13.000’den fazla web sitesini çeşitli nedenlerle kapattığını söyledi. Halkın büyük çoğunluğunun ise hükûmetin bu siber temizlik operasyonlarına yoğun destek verdiği biliniyor.

13.000’in üzerinde web sitesini kapattı!

Şi Cinping’in baskıcı politikalarının sebeplerinden ikisi; muhalif isimlerin ifade özgürlüklerini kısıtlamak ve başkanı olduğu Çin Komünist Partisi’nin eleştirilmesini önlemek olarak değerlendiriliyor. Hükümet, internete getirilen sıkı denetimlerin asıl amacının ulusal güvenliği ve toplumsal düzeni sağlamak adına pornografi ve şiddet içeriklerinin engellenmesi.

Halkın çoğu liderlerinin yanında. Yapılan anketlere göre halkın %90’ı internete getirilen sıkı denetimleri destekliyor ve son yıllarda çevrimiçi ortamdaki zararlı içeriklerde belirgin bir azalma olduğuna inanıyor. Son üç yılda kapatılan 10.000 web sitenin yanı sıra ülkede 10.000 milyon sosyal medya hesabı kapatıldı.

Hükûmet, ülkede siber yönetim merkezleri kuruyor ve bu merkezlerde binlerce siber güvenlik uzmanı istihdam ediliyor. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua, “Siber güvenliğe verilen bu önem komünist partinin güçlü tutumu, ülkedeki barış ve istikrar, ekonomik kalkınma ve halkımızın çıkarları için oldukça önemli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Çin Halk Cumhuriyeti Xinhua

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