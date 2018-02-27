16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

Birçoğumuzun pilleriyle tanıdığı Energizer’dan ilginç bir telefon geliyor. Günümüzde belki de akıllı telefonların en çok şikayet aldığı pil ömrü sorunu, bu telefonda yaşanmayacak gibi gözüküyor. Hatta çoğu kullanıcı kendini eskiye dönmüş gibi hissedebilir.

Power Max 16K Pro olarak adlandırılan cihazın birtakım bilgileri yayınlanmış durumda. Tasarımsal olarak ön yüzünü bildiğimiz cihaz, kendine Power Max 600S’i örnek almış yeni nesil çerçevesiz ekran modasına da uyum sağlamış. Henüz görmemiş olsak da cihazın çok kalın olduğunu ön görebiliriz. Ayrıca ağırlığı da hiç az olmayacaktır. Şimdiye kadar açığa çıkan bilgilere göre 5.99 inç Full HD+ ekran ve 8 MP led flaşlı ön kameraya sahip olacak telefonun diğer teknik detayları elimize ulaşmış değil. Firma bu ilginç telefonu MWC’de tanıtacak.

Gözümüz, kulağımız Mobil Dünya Kongresi’nde!