HABER

16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2018 11:36 | Son Güncelleme

Akıllı telefonların en büyük belası olan pil ömrüne, Energizer’dan köklü çözüm geliyor! 16,000 mAh bataryalı Power Max 16K Pro sorunu kökten çözecek.

16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

Birçoğumuzun pilleriyle tanıdığı Energizer’dan ilginç bir telefon geliyor. Günümüzde belki de akıllı telefonların en çok şikayet aldığı pil ömrü sorunu, bu telefonda yaşanmayacak gibi gözüküyor. Hatta çoğu kullanıcı kendini eskiye dönmüş gibi hissedebilir.

Power Max 16K Pro olarak adlandırılan cihazın birtakım bilgileri yayınlanmış durumda. Tasarımsal olarak ön yüzünü bildiğimiz cihaz, kendine Power Max 600S’i örnek almış yeni nesil çerçevesiz ekran modasına da uyum sağlamış. Henüz görmemiş olsak da cihazın çok kalın olduğunu ön görebiliriz. Ayrıca ağırlığı da hiç az olmayacaktır. Şimdiye kadar açığa çıkan bilgilere göre 5.99 inç Full HD+ ekran ve 8 MP led flaşlı ön kameraya sahip olacak telefonun diğer teknik detayları elimize ulaşmış değil. Firma bu ilginç telefonu MWC’de tanıtacak.

Gözümüz, kulağımız Mobil Dünya Kongresi’nde!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
energizer power max 16k pro teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!

Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!

Akıllı telefon satışları düştü!

Akıllı telefon satışları düştü!

Xperia XZ2 tanıtıldı!

Xperia XZ2 tanıtıldı!

Modern soğuk savaşın yeni silahı

Modern soğuk savaşın yeni silahı

Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.