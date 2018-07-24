190 bin aracı geri çağırdı

Ford sözcüsü, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Almanya’daki 190 bin aracın debriyaj sistemlerinde tespit edilen bir hata nedeniyle servislere geri çağrılacağını açıkladı. Araçlarda bulunan debriyaj plakalarının sürüş anında kırılabileceğini açıklayan şirket sözcüsü, kırılan plaka parçalarının aracın şanzıman ve hatta motor bölmesine sıçrayabileceğini ve bunun sonucunda yangın çıkabileceğini ifade etti.
Geri çağrılan modeller: Ford Focus, C-Max, S-Max, Galaxy ve Transit Connect
ABD’li üretici geri çağrılan tüm modellerin 1.0, 1.5 ve 1.6 litrelik Ecoboost benzin motorlu ve manuel altı ileri vitesli şanzımanlı olduğunu açıkladı. Servisler, geri çağrılan araçlarda yapılacak bir yazılım güncellemesinin sorunu çözüp çözmediğine bakacak. Ancak durum beklenilenin aksine daha da karışık olabilir. Bu durumda 190 bin aracın her birinin debriyaj sisteminin değişmesi gerekebilir.
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