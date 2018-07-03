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2 değil 3 değil: 9 kameralı akıllı telefon artık gerçek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Light adındaki bir firma, tam 9 kameraya sahip bir akıllı telefon tasarladı. Tasarladığı akıllı telefonu ile fotoğrafçılık konusunda iddialı olduğunu söyleyen firmanın görüntüsü ise bir hayli ilginç.

2 değil 3 değil: 9 kameralı akıllı telefon artık gerçek!

Akıllı telefon kameraları hepimiz için büyük önem taşıyor. Her güzel anı yakalamak isteyen bizlere hizmet eden firmalar da en iyi kamera özelliklerini üretip tüketiciyi kendine çekmek için canla başla çalışıyor. Günümüz akıllı telefon piyasasında şimdiye kadar karşılaştığımız kamera sayısı üç veya dört’tü. Light isimli bir firma ise bu sayıyı üç ile çarptı ve dokuza çıkarttı.

LİGHT 9 KAMERALI AKILLI TELEFON ÜRETTİ

9 kameraya sahip akıllı telefon toplamda 64 Megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlük değeriyle birlikte en iyi mercekleri kullanan firma, henüz test aşamasında olan akıllı telefonun DSLR kamera performansında çalışacağını söylüyor. 9 kameralı telefonun tahmini fiyatını duyunca ise birçok kullanıcıya DSLR makine almak daha mantıklı gelebilir.

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9 KAMERALI TELEFONUN FİYATI CEP YAKACAK

Light’ın 9 kameralı akıllı telefonunun şimdilik bilinen bir fiyatı yok. Ancak karşımızda yine aynı firmaya ait ve 16 kameraya sahip olan Light L16 örneği var. Light L16 firmanın açıklamasına göre 1950 dolardan satışa çıkacak. Bu fiyat standart bir akıllı telefon için oldukça fazla. Kimisine göre ise Light’ın akıllı telefonları kamera tarafındaki çılgınlığı ile standartların çok ama çok üzerinde. Bu yüzden onlar için bu rakamlar hiçbir anlam ifade etmiyor.

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light kamera akıllı telefon 9 kameralı akıllı telefon Light L16

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