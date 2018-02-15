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2017’de kaç adet Pixel satıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:58 | Son Güncelleme

Google’ın genel anlamda son derece başarılı bir şirket olduğunu söylemek mümkün. Teknoloji dünyasına arama motoru olarak merhaba diyen şirket, sonrasında ise akıllı telefon sektöründen, otonom araçlara kadar pek çok alanda faaliyet göstermeye başlamıştı.

2017’de kaç adet Pixel satıldı

Son birkaç yıldır Pixel modelleri ile kendi müşteri kitlesini yaratmaya çalışan Google, öyle görünüyor ki bu işi henüz başarabilmiş değil.

Dünyanın önde gelen analiz firmalarından biri olan IDC adına konuşan Francisco Jeronimo, Google’ın geçtiğimiz yıl sergilediği satış performansına ilişkin bazı bilgileri paylaştı. Jeronimo, Google’ın 2017 içerisinde toplam bazda 3.9 milyon adet Pixel modeli sattığını açıkladı.

Bu rakamın ciddi anlamda yeterli olmadığını söylemek mümkün. Fakat söz konusu Google olduğunda işlerin rengi biraz değişiyor. Keza Google, pazarlama söz konusu olduğunda çok da girişken bir firma değil. Pixel modelleri genel anlamda oldukça başarılılar. Fakat Google bu modelleri kısıtlı bir bölgede satışa sunuyor. Dolayısıyla satış rakamlarının bu kadar düşük olması pek de sürpriz değil. Google, akıllı telefon pazarında aktif bir görünüm çizse de zirve odaklı bir politika yürütmüyor. Yazılım ve teknoloji devi, sadece sektörde var olmak için Pixel modellerini üretiyormuş gibi bir havaya sahip.

Sonuç olarak Google’ın 2017’de de akıllı telefon pazarında aradığını bulmadığını söyleyebiliriz. HTC ile yapılan ortaklık sonrası, 2018’de nasıl bir yol izleneceği ise büyük merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Pixel akıllı telefon

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