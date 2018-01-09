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2017 HTC için kötü bir yıl oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 09.01.2018 16:52 | Son Güncelleme 10 saat önce

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan HTC, dibe doğru yol almaya devam ediyor. Birkaç sene önce satışa sunulan One M8 modeli ile muazzam bir başarı yakalayan Tayvanlı teknoloji şirketi, sonrasında satışa sunduğu modellerde ise bir türlü dikiş tutturamadı.

2017 HTC için kötü bir yıl oldu

HTC’nin geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu One M9 modeli, içerisinde barındırdığı Snapdragon 810 yonga setinin ısınma sorunları ile karşılaşmıştı. Doğal olarak telefonun aşırı ısınması, kullanıcı kitlesini bu modelden soğuttu.

Zaten One M9 modelinde yaşanan sorunlardan sonra, HTC bir daha eski günlerine dönemedi. Tayvanlı üreticinin katı fiyat politikasından geri adım atmama inadı da ters giden işlerin tuzu biberi oldu.

Son olarak geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Google ile anlaşan HTC’nin akıllı telefon bölümü ile bu bölüme ait fikri ve mülki haklar, Google’a devredilmişti. Devir işlemlerinin 2018’e sarkması da firmanın gelirlerine olumsuz olarak yansıdı.

Ortaya çıkan son raporlara göre HTC 2017 ile birlikte adeta dibi gördü. Geçtiğimiz seneye oranla gelirleri yüzde 37.3 düşen şirket, son 13 yılın en düşük seviyelerine inmiş oldu. HTC’nin 2017’de 2.1 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği düşünülüyor. Elbette bu gelirin içerisinde sadece akıllı telefonlar yer almıyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinden, diğer ekipmanlara kadar herşey bu gelirlere dahil edilmiş durumda.

Zaten firmadan yapılan son açıklamada da ilerleyen günlerde akıllı telefon pazarı yerine, VR sektörüne odaklanılacağı net bir şekilde belirtilmişti.

2018’de vizyona girecek olan süper kahraman filmleri

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji HTC 2017

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