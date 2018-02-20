2018 Citroen Berlingo geliyor

Mart ayı içerisinde yapılacak olan Cenevre Otomobil Fuarı dahilinde birçok yeni model tanıtılacak. Fransız otomotiv üreticisi Citroenİö’in yeni modeli 2018 Berlingo ise gün yüzünüe çıkmaya başladı. Citroen, baştan aşağıya yenilediği ürününde tasarımdan teknolojiye kadar hiçbir özelliği atlamamış durumda. Önde gelen üretici, markanın 27 ülke içinde en çok satan modeli, dünya klasmanında ise C3 modelinin ardından en çok satış yapan 2. Modeli olan Berlingo’yu elden geçirmiş durumda. Yeni özellikleri ve görünümüyle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren M ve XL versiyonlarıyla piyasada olacak olan araç büyük ses getirecek gibi gözüküyor.

Yeni modelin M sürümünde uzunluk 4.4 metre, XL versiyonunda ise 4.75 metre olarak ölçülüyor. Genişlik olarak ise 1.85 metre ve yüksekliği 1.81 metre olarak ölçülüyor. Aracın tasarım detaylarında ise Airbump teknolojisi de es geçilmemiş durumda.

Birçok ihtiyaca cevap veriyor

İç bölümde M versiyonu için 775 litreye bagaj hacmine ulaşırken, XL versiyonu ise 1050 litre bagaj hacmiyle geliyor. Modutop adı verilen tavan saklama alanıyla fazladan 93 litre daha hacim ile kullanıcısına kolaylık sağlanmış durumda.