2018 iPhone modellerinin muhtemel fiyatları açıklandı

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli piyasaya sürecek. Bu yıl çıkacak modellerin boyutları ve teknik özellikleri hakkında ilk detaylar, geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgiler sayesinde ortaya çıktı. Bugün de telefonların fiyatı hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Morgan Stanley analisti Katy Huberty’nin raporu Apple’ın yeni telefonlarını kaç paraya satışa sunabileceğini gösterdi. Huberty’e göre LCD ekranlı yeni iPhone, 699 dolara satışa sunulabilir. Ancak Huberty, Apple’ın ortalama satış fiyatını çok düşürmemek için telefonu 769 dolara satışa sunabileceğini düşünüyor.

iPhone X’in 5.8 inçlik OLED ekrana sahip halefi ise 899 dolara raflardaki yerini alacak. 6.5 inç OLED ekrana sahip Plus modelinin ise 999 dolara satışa sunulacağı söyleniyor. Huberty’e göre kullanıcılar için psikolojik baraj olarak görülen 1000 dolar sınırını aşmak istemeyen Apple, iPhone X Plus’ı 999 dolara satışa çıkaracak. Ancak telefonun 256 GB versiyonunun fiyatının 1049 doları bulabileceği söyleniyor.

Apple’ın düşük maliyetli bir telefon çıkaracağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak Huberty’nin raporu LCD ekranlı bu modelin de aslında çok da ucuz olmayacağını gösterdi. En az 699 dolar fiyatla gelmesi beklenen telefon, yine kullanıcıların bütçesini zorlayacak.

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