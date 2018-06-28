HABER

2018 iPhone modellerinin muhtemel fiyatları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

2018 iPhone modelleri için bekleyiş sürerken, telefonların muhtemel fiyatları ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. iPhone fiyatları 1000 doları aşabilir.

2018 iPhone modellerinin muhtemel fiyatları açıklandı

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli piyasaya sürecek. Bu yıl çıkacak modellerin boyutları ve teknik özellikleri hakkında ilk detaylar, geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgiler sayesinde ortaya çıktı. Bugün de telefonların fiyatı hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Morgan Stanley analisti Katy Huberty’nin raporu Apple’ın yeni telefonlarını kaç paraya satışa sunabileceğini gösterdi. Huberty’e göre LCD ekranlı yeni iPhone, 699 dolara satışa sunulabilir. Ancak Huberty, Apple’ın ortalama satış fiyatını çok düşürmemek için telefonu 769 dolara satışa sunabileceğini düşünüyor.

iPhone X’in 5.8 inçlik OLED ekrana sahip halefi ise 899 dolara raflardaki yerini alacak. 6.5 inç OLED ekrana sahip Plus modelinin ise 999 dolara satışa sunulacağı söyleniyor. Huberty’e göre kullanıcılar için psikolojik baraj olarak görülen 1000 dolar sınırını aşmak istemeyen Apple, iPhone X Plus’ı 999 dolara satışa çıkaracak. Ancak telefonun 256 GB versiyonunun fiyatının 1049 doları bulabileceği söyleniyor.

Apple’ın düşük maliyetli bir telefon çıkaracağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak Huberty’nin raporu LCD ekranlı bu modelin de aslında çok da ucuz olmayacağını gösterdi. En az 699 dolar fiyatla gelmesi beklenen telefon, yine kullanıcıların bütçesini zorlayacak.

iTunes Remote iPhone X için güncellendi!

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Beş kamera ile geliyorBeş kamera ile geliyor
Çok yakında yeni modellerini tanıtacakÇok yakında yeni modellerini tanıtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 iPhone Apple

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beş kamera ile geliyor

Beş kamera ile geliyor

Çok yakında yeni modellerini tanıtacak

Çok yakında yeni modellerini tanıtacak

Microsoft Azure, Windows’u gölgede bırakacak

Microsoft Azure, Windows’u gölgede bırakacak

Her yıl 4.5 milyar sterlin yatırım gerçekleştirecek!

Her yıl 4.5 milyar sterlin yatırım gerçekleştirecek!

Audi e-tron lansmanı neden ertelendi

Audi e-tron lansmanı neden ertelendi

Facebook gelecek hakkında tahminlerde bulunacak!

Facebook gelecek hakkında tahminlerde bulunacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.