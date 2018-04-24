2018 Lamborghini Urus göz dolduruyor

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, SUV segmentindeki amiral gemisi Lamborghini Urus’u yenilendi. Yeni Urus Volkswagen Grubu’nun MLB Evo platformu üzerine inşa edildi. DNA’sını Audi Q7, Porshce Cayenne ve Bentley Bentayga gibi modellerle paylaşıyor. Urus, mühendislik odaklı bir SUV olmamakla birlikte daha çok pazarlama odaklı bir SUV. Son dönemde özellikle Avrupa’da lüks SUV segmentine artan ilgi mevcut. Üreticiler ise bu segmente karşı stratejik bir yönelim eğilimindeler. İtalyan üretici Lamborghini ise Avrupa’da büyüyen SUV dalgası üzerinde sörf yapmaya çalışıyor.
2018 Lamborghini Urus için bazı teknik özellikler:
Motor: 3996 ikiz turboşarjlı benzinli
Güç: 641 beygir 6000 rmp’de
Tork: 626 lb ft 2250-4500 rmp’de
Şanzıman: Sekiz ileri otomatik- dört tekerlekten çekişli
Ağırlık: 2197 kg
Maksimum Hız: 305 km/s
0-100 km/s hızlanma: 3.6 saniye
100 km/s’de fren mesafesi: 33.7 metre
Yakıt ekonomisi: 23.0 mpg
CO2 emisyon değeri: 279 g/km
Piyasadaki potansiyel rakipler: Audi Q7, Porsche Cayenne ve Bentley Bentayga
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