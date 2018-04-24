HABER

2018 Lamborghini Urus göz dolduruyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Yüksek performansı ve ultra lüks donanımlarıyla 2018 Lamborghini Urus SUV, 165.000 avro başlangıç fiyatlarıyla kullanıcıları ile Temmuz ayı itibariyle buluşacak.

2018 Lamborghini Urus göz dolduruyor

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, SUV segmentindeki amiral gemisi Lamborghini Urus’u yenilendi. Yeni Urus Volkswagen Grubu’nun MLB Evo platformu üzerine inşa edildi. DNA’sını Audi Q7, Porshce Cayenne ve Bentley Bentayga gibi modellerle paylaşıyor. Urus, mühendislik odaklı bir SUV olmamakla birlikte daha çok pazarlama odaklı bir SUV. Son dönemde özellikle Avrupa’da lüks SUV segmentine artan ilgi mevcut. Üreticiler ise bu segmente karşı stratejik bir yönelim eğilimindeler. İtalyan üretici Lamborghini ise Avrupa’da büyüyen SUV dalgası üzerinde sörf yapmaya çalışıyor.

2018 Lamborghini Urus için bazı teknik özellikler:

Motor: 3996 ikiz turboşarjlı benzinli
Güç: 641 beygir 6000 rmp’de
Tork: 626 lb ft 2250-4500 rmp’de
Şanzıman: Sekiz ileri otomatik- dört tekerlekten çekişli
Ağırlık: 2197 kg
Maksimum Hız: 305 km/s
0-100 km/s hızlanma: 3.6 saniye
100 km/s’de fren mesafesi: 33.7 metre
Yakıt ekonomisi: 23.0 mpg
CO2 emisyon değeri: 279 g/km
Piyasadaki potansiyel rakipler: Audi Q7, Porsche Cayenne ve Bentley Bentayga

Huwaei, 5G internet teknolojisinden beklentilerini azalttı

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Lamborghini Lamborghini Urus İtalyan otomobil

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Microsoft Surface Phone geliyor

Microsoft Surface Phone geliyor

The Division filmi detaylanıyor

The Division filmi detaylanıyor

Porsche’a tutuklama şoku!

Porsche’a tutuklama şoku!

İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

Honor 7X inceleme altında

Honor 7X inceleme altında

Doom filmi için çalışmalara başlandı!

Doom filmi için çalışmalara başlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.