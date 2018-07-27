HABER

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

Birçok kullanıcının şikayetçi olduğu 2018 MacBook Pro ısınma sorunu bugün yayınlanan güncelleme ile çözüldü. Güncelleme lle çözülen 2018 MacBook Pro ısınma sorunu hakkındaki detaylar haberimizde.

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

Apple, geçtiğimiz günlerde MacBook Pro modellerini sessiz sedasız yenilemişti. Ancak 2.3 GHz dört çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci (3.8 GHz’ye kadar Turbo Boost), Intel Iris Plus Graphics 655 grafik birimi ve 32 GB’a kadar RAM arttırımı sunan MacBook Pro modelleri ısınma sorunu ile karşılaşmıştı.

Alev alev yanan 2018 MacBook Pro modelleri için Apple hızlı bir çözüm buldu ve bugün güncelleme yayınladı. İşlemci tarafında yaşanan termal sorundan dolayı çok ısınan MacBook Pro modelleri, güncelleme ile ısınma sorunundan kurtuldu. Güncelleme ile ayrıca render alma sürelerinde ortalama 30 saniyelik bir performans artışı yaşandı.

2018 MacBook Pro ısınma sorunu

İşi biraz aceleye getirdiği düşünülen Apple’ın, termal kaynaklı ısınma sorununu sadece güncelleme ile çözmesi ve performans kaybı yerine artışı sunması büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Yakın zamanda macOS 10.14 Mojave güncellemesi alacak olan bu modeller, daha hızlı bir deneyim sunacak.

Bu yıl yenilikten çok stabiliteye odaklanan Apple’ın başarılı işler yapacağı bu termal olayı ile bir kez daha kanıtlanmış oldu diyebiliriz.

Yeni Ford Focus, Euro NCAP’ten tam not aldı!

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor
PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yeniliklerPUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MacBook macbook pro

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor

Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

FIFA 19 çok farklı olacak

FIFA 19 çok farklı olacak

Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

LCD ekranlı iPhone’un renk seçenekleri belli oldu

LCD ekranlı iPhone’un renk seçenekleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.