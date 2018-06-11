2018 yılının en çok satan akıllı telefonu belli oldu!

Apple iPhone X başarısına başarı katıyor. Apple’ın iPhone’ların 10.yılına özel olarak ürettiği iPhone X, en çok satan akıllı telefonlar arasında zirveye yerleşti.

İPHONE X EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFON OLDU



IHS Markit’in açıkladığı verilere göre Apple, 12.7 milyondan fazla iPhone X sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakamlar iPhone X’i 2018 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon yapmaya yetti. iPhone X’i 8.5 milyon sevkiyat sayısı ile kardeşi iPhone 8 takip ederken, 3.sırayı ilginç bir şekilde Samsung’un orta segment telefonu Samsung Galaxy Grand Prime Plus aldı. Verilere göre Samsung, 8.3 milyon Galaxy Grand Prime Plus sevkiyatı gerçekleştirerek listenin en üst sırasındaki Android akıllı telefon üreticisi oldu.

XİAOMİ LİSTEYE GİREMEDİ



Samsung’u ise listede 8 milyon sevkiyat ile iPhone 8 Plus ve Galaxy S9+ takip etti. Xiaomi, Huawei gibi Çin’in yükselen isimleri listenin ilk 10’unda yer almayarak büyük şaşkınlık yarattı.



