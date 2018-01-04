2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2017’nin akıllı telefon üreticileri açısından son derece verimli geçtiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Elbette bu durumu tüm üreticiler için genellemek pek doğru olmaz. Evet, Apple, Samsung ve OnePlus gibi markalar için 2017 iyi geçmiş olabilir. Fakat ince çerçeveli tasarım modasını benimsemeyenler için işler pek de iyi gitti diyemeyiz.
Peki teknolojinin diğer kulvarlarında durum nasıldı? Açıkçası, diğer kulvarlarda öyle büyük atılımların olduğunu söyleyemeyiz. Atılımlar olduysa da genel olarak patent, proje ve tasarım aşamasıyla sınırlı kaldı. Yani son kullanıcıya yansıyan önemli bir gelişme olmadı. Peki 2018 hangi teknoloji sektörünün sıçrama yaptığı yıl olacak? Dilerseniz şimdi bu konuya değinelim.
Akıllı hoparlörler gümbür gümbür geliyor
2017’de sıçrama yapan sektörlerden birisi de akıllı hoparlörlerdi. Amazon ve Google’ın öncülük yaptığı bu pazar, diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Hatta Apple, Microsoft, Samsung ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumda.
2017’de akıllı hoparlörler ile ilgili haberleri sıkça görüp, duyduk. Öyle görünüyor ki bu haberler 2018’de artarak devam edecek. Zira 2018’de satışa sunulacak olan akıllı hoparlör modelinin hayli fazla olduğunu söylemek mümkün.
Az önce de belirttiğimiz üzere, Apple, Samsung, Microsoft ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumdalar. Muhtemelen bu akıllı hoparlörlerin bazıları, 2018’in ilk yarısında satışa sunulacaktır.
Pazar ağı daha da genişleyebilir
Aslında akıllı hoparlörlerin daha büyük bir sıçrama yapması da mümkün olabilirdi. Fakat Amazon ve b akıllı hoparlörlerde kullandıkları dil desteğini daha geniş kitlelere yayamadı. Yani hoparlörlerin desteklediği dil sayısı 3’ü geçemedi.
Hal böyle olunca, Amazon ve Google’ın akıllı hoparlörleri, Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya ile sınırlı kaldı. Eğer bu ikili çeşitli Avrupa ve Uzak Doğu dillerine hitap edebilselerdi, bu pazardaki dengeler çok daha farklı olabilirdi.
Şimdi pazara dahil olması beklenen diğer teknoloji devleri ile pazarın hacmi daha da genişleyecektir. Sektördeki rekabet artacağı için, desteklenen dil sayısı da bu doğrultuda artacaktır. Sonuç olarak önümüzdeki yıl Türkçe dil desteğine sahip bir akıllı hoparlör görmek bile çok sürpriz olmayacaktır.
2018 akıllı hoparlörlerin yılı olacak
Şunu net bir şekilde söylemek mümkün. Akıllı hoparlörler 2018’de önemli bir sıçrama yapacak. Hatta 2018’in akıllı hoparlörlerin yılı olacağını söylemek de mümkün. Peki teknoloji dünyasının yeni yeni kazanmaya başladığı bu ürün ne kadar uzun ömürlü olur? İşte asıl cevaplanması gereken soru bu.
Muhtemelen akıllı hoparlörler, akıllı telefonlar gibi sürekli kendini yenileyen bir yapıda olmayacak. Sonuç olarak bir hoparlörün insana sunabileceği yenilikler az çok bellidir. Belki önümüzdeki yıl çıkan hoparlörlerde entegre bir ekran da tercih edilebilir.
Fakat bunun dışında yapılacak pek de bir yenilik varmış gibi görünmüyor. Yapay zeka temelli bir cihaz olduğu için, hoparlörün güncellenmesi ile içerisindeki yazılımın fonksiyonları yükseltilebilir. Tabi yine de bekleyip göreceğiz.
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