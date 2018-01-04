2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

Son Güncelleme 5 saat önce TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 10:05 |5 saat önce

2017 teknoloji tutkunları açısından heyecan verici bir yıl oldu. Özellikle akıllı telefon sektöründe yaşanan ince çerçeveli ön panel akımı, seneye damga vurdu. Apple, iPhone X ile kendi tasarımını baştan yaratırken, Samsung ise Infinity Display ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2017’nin akıllı telefon üreticileri açısından son derece verimli geçtiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Elbette bu durumu tüm üreticiler için genellemek pek doğru olmaz. Evet, Apple, Samsung ve OnePlus gibi markalar için 2017 iyi geçmiş olabilir. Fakat ince çerçeveli tasarım modasını benimsemeyenler için işler pek de iyi gitti diyemeyiz. Peki teknolojinin diğer kulvarlarında durum nasıldı? Açıkçası, diğer kulvarlarda öyle büyük atılımların olduğunu söyleyemeyiz. Atılımlar olduysa da genel olarak patent, proje ve tasarım aşamasıyla sınırlı kaldı. Yani son kullanıcıya yansıyan önemli bir gelişme olmadı. Peki 2018 hangi teknoloji sektörünün sıçrama yaptığı yıl olacak? Dilerseniz şimdi bu konuya değinelim. Akıllı hoparlörler gümbür gümbür geliyor 2017’de sıçrama yapan sektörlerden birisi de akıllı hoparlörlerdi. Amazon ve Google’ın öncülük yaptığı bu pazar, diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Hatta Apple, Microsoft, Samsung ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumda.

2017’de akıllı hoparlörler ile ilgili haberleri sıkça görüp, duyduk. Öyle görünüyor ki bu haberler 2018’de artarak devam edecek. Zira 2018’de satışa sunulacak olan akıllı hoparlör modelinin hayli fazla olduğunu söylemek mümkün. Az önce de belirttiğimiz üzere, Apple, Samsung, Microsoft ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumdalar. Muhtemelen bu akıllı hoparlörlerin bazıları, 2018’in ilk yarısında satışa sunulacaktır. Pazar ağı daha da genişleyebilir Aslında akıllı hoparlörlerin daha büyük bir sıçrama yapması da mümkün olabilirdi. Fakat Amazon ve b akıllı hoparlörlerde kullandıkları dil desteğini daha geniş kitlelere yayamadı. Yani hoparlörlerin desteklediği dil sayısı 3’ü geçemedi. Hal böyle olunca, Amazon ve Google’ın akıllı hoparlörleri, Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya ile sınırlı kaldı. Eğer bu ikili çeşitli Avrupa ve Uzak Doğu dillerine hitap edebilselerdi, bu pazardaki dengeler çok daha farklı olabilirdi. Şimdi pazara dahil olması beklenen diğer teknoloji devleri ile pazarın hacmi daha da genişleyecektir. Sektördeki rekabet artacağı için, desteklenen dil sayısı da bu doğrultuda artacaktır. Sonuç olarak önümüzdeki yıl Türkçe dil desteğine sahip bir akıllı hoparlör görmek bile çok sürpriz olmayacaktır.