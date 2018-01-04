HABER

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 10:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

2017 teknoloji tutkunları açısından heyecan verici bir yıl oldu. Özellikle akıllı telefon sektöründe yaşanan ince çerçeveli ön panel akımı, seneye damga vurdu. Apple, iPhone X ile kendi tasarımını baştan yaratırken, Samsung ise Infinity Display ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2017’nin akıllı telefon üreticileri açısından son derece verimli geçtiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Elbette bu durumu tüm üreticiler için genellemek pek doğru olmaz. Evet, Apple, Samsung ve OnePlus gibi markalar için 2017 iyi geçmiş olabilir. Fakat ince çerçeveli tasarım modasını benimsemeyenler için işler pek de iyi gitti diyemeyiz.

Peki teknolojinin diğer kulvarlarında durum nasıldı? Açıkçası, diğer kulvarlarda öyle büyük atılımların olduğunu söyleyemeyiz. Atılımlar olduysa da genel olarak patent, proje ve tasarım aşamasıyla sınırlı kaldı. Yani son kullanıcıya yansıyan önemli bir gelişme olmadı. Peki 2018 hangi teknoloji sektörünün sıçrama yaptığı yıl olacak? Dilerseniz şimdi bu konuya değinelim.

Akıllı hoparlörler gümbür gümbür geliyor

2017’de sıçrama yapan sektörlerden birisi de akıllı hoparlörlerdi. Amazon ve Google’ın öncülük yaptığı bu pazar, diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Hatta Apple, Microsoft, Samsung ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumda.

2017’de akıllı hoparlörler ile ilgili haberleri sıkça görüp, duyduk. Öyle görünüyor ki bu haberler 2018’de artarak devam edecek. Zira 2018’de satışa sunulacak olan akıllı hoparlör modelinin hayli fazla olduğunu söylemek mümkün.

Az önce de belirttiğimiz üzere, Apple, Samsung, Microsoft ve Harman gibi isimler şimdiden kendi akıllı hoparlörlerini duyurmuş durumdalar. Muhtemelen bu akıllı hoparlörlerin bazıları, 2018’in ilk yarısında satışa sunulacaktır.

Pazar ağı daha da genişleyebilir

Aslında akıllı hoparlörlerin daha büyük bir sıçrama yapması da mümkün olabilirdi. Fakat Amazon ve b akıllı hoparlörlerde kullandıkları dil desteğini daha geniş kitlelere yayamadı. Yani hoparlörlerin desteklediği dil sayısı 3’ü geçemedi.

Hal böyle olunca, Amazon ve Google’ın akıllı hoparlörleri, Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya ile sınırlı kaldı. Eğer bu ikili çeşitli Avrupa ve Uzak Doğu dillerine hitap edebilselerdi, bu pazardaki dengeler çok daha farklı olabilirdi.

Şimdi pazara dahil olması beklenen diğer teknoloji devleri ile pazarın hacmi daha da genişleyecektir. Sektördeki rekabet artacağı için, desteklenen dil sayısı da bu doğrultuda artacaktır. Sonuç olarak önümüzdeki yıl Türkçe dil desteğine sahip bir akıllı hoparlör görmek bile çok sürpriz olmayacaktır.

2018 akıllı hoparlörlerin yılı olacak

Şunu net bir şekilde söylemek mümkün. Akıllı hoparlörler 2018’de önemli bir sıçrama yapacak. Hatta 2018’in akıllı hoparlörlerin yılı olacağını söylemek de mümkün. Peki teknoloji dünyasının yeni yeni kazanmaya başladığı bu ürün ne kadar uzun ömürlü olur? İşte asıl cevaplanması gereken soru bu.

Muhtemelen akıllı hoparlörler, akıllı telefonlar gibi sürekli kendini yenileyen bir yapıda olmayacak. Sonuç olarak bir hoparlörün insana sunabileceği yenilikler az çok bellidir. Belki önümüzdeki yıl çıkan hoparlörlerde entegre bir ekran da tercih edilebilir.

Fakat bunun dışında yapılacak pek de bir yenilik varmış gibi görünmüyor. Yapay zeka temelli bir cihaz olduğu için, hoparlörün güncellenmesi ile içerisindeki yazılımın fonksiyonları yükseltilebilir. Tabi yine de bekleyip göreceğiz.

Ağ ürünlerinde hepsi bir arada dönemi başladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji 2018

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

İlginizi Çekebilir

iPhone X ilk deneyim

iPhone X ilk deneyim

İşte şarjı en uzun süre dayanan telefonlar!

İşte şarjı en uzun süre dayanan telefonlar!

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Google şirketi temiz enerji konusundaki hedefine ulaştı

Google şirketi temiz enerji konusundaki hedefine ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

Nokia 2 modeli güncellendi

Nokia 2 modeli güncellendi

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.