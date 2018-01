2018’in Siber tehdit tahminleri açıklandı

ESET güvenlik araştırmacılarının hazırladığı ESET Siber Tehdit Öngörüleri raporu, ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb özetledi. Rapora göre siber güvenlik ve siber tehditlerle ilgili 2018’de şu başlıklar öne çıkacak:

Kritik altyapılara yönelik saldırılar artacak.

Industroyer zararlı yazılımı 2016 ve 2017’de Ukrayna'nın elektrik hattına yapılan saldırılardan sorumluydu. Kritik altyapılara yapılan saldırılar elektrik şebekelerinden çok daha fazlasını da etkileyebilir. Tüm ülkelerde savunma ve sağlık sektörleri, su, ulaşım ve gıda üretimi hedef alınabilir. Kuruluşlar güvenlik konusunda sıkı çalışıyor ancak sürekli değişen koşullar, tehditlerin devam etmesi anlamına geliyor.

Küçüğe saldır büyüğe ulaş: KOBİ’ler saldırıların hedefinde.

Büyük şirketler, siber saldırı tehditlerine karşı daha hazırlıklı durumdalar. Ancak onlara mal ve hizmet sunan KOBİ'lerin durumu aynı değil. Tedarik zinciri sıkıntıya dönüşebiliyor. En güncel örnek Hollywood’tan geldi. 2017 yılının başında Netflix’te yayınlanan "Orange is the New Black" dizisinin yeni sezon bölümleri üçüncü parti bir tedarikçi üzerinden hacklendi. Bu durum, tedarik zinciri güvenliğinin herhangi bir sektörü etkileyebileceğini ve 2018'de de süreceği anlamına geliyor.