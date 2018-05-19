2019 BMW 3 Serisi hazırlıklar başlıyor

Detaylı bir revizyondan geçen yedinci nesil yeni BMW 3 Serisi, markanın 5 Serisi modellerinde ve X3 SUV modelinde de kullandığı CLAR platformu üzerine inşa edilecek. Bu modüler platform daha fazla güç aktarma organını ve tam elektrifikasyonu destekliyor. Ayrıca yeni BMW 3 Serisi için benzinli, dizel ve plug-in hibrid olmak üzere geniş bir motor yelpazesi mevcut.

Alman üretici, 318i modelini 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ile donatırken, 320i ve 330i modellerini güç çıkış aralığı 190 ila 260 beygir arasında değişen 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor ile donatacak.

Öte yandan sunulacak diğer güç aktarma organları ise 150-230 beygir güç aralığında değişen 2.0 litrelik dört silindirli dizel motor seçeneklerinden oluşacak. Ayrıca düşük güç çıkışlarına sahi olan modeller altı vitesli manuel şanzıman ile desteklenirken daha güçlü modeller markanın sekiz otomatik vitesli Steptronic şanzımanı ile desteklenecek.

HİBRİS MOTORLAR YENİ BMW 3 SERİSİ İÇİN İKİNCİ PLANDA YER ALACAK



Yedinci nesil BMW 3 Serisi için melez plug-in hibrid motorlar ikinci planda yer alacak. Çünkü geleneksel benzinli ve dizel motor seçenekleri kullanıcılar için hala popüler birer seçenek olmayı sürdürüyor. Kullanıcılara sunulacak PHEV modelleri ise aşağıdaki gibi;