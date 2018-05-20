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2019 BMW 3 Serisi hazırlıklar başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi sevilen sportif sedan serisini yeniledi. Yenilenen BMW 3 Serisi, ilk defa 4-14 Ekim tarihleri aralığında Paris Motor Show’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Önümüzdeki yılın başlarında ise piyasaya sürülecek.

2019 BMW 3 Serisi hazırlıklar başlıyor

Detaylı bir revizyondan geçen yedinci nesil yeni BMW 3 Serisi, markanın 5 Serisi modellerinde ve X3 SUV modelinde de kullandığı CLAR platformu üzerine inşa edilecek. Bu modüler platform daha fazla güç aktarma organını ve tam elektrifikasyonu destekliyor. Ayrıca yeni BMW 3 Serisi için benzinli, dizel ve plug-in hibrid olmak üzere geniş bir motor yelpazesi mevcut.

Alman üretici, 318i modelini 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ile donatırken, 320i ve 330i modellerini güç çıkış aralığı 190 ila 260 beygir arasında değişen 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor ile donatacak.

Öte yandan sunulacak diğer güç aktarma organları ise 150-230 beygir güç aralığında değişen 2.0 litrelik dört silindirli dizel motor seçeneklerinden oluşacak. Ayrıca düşük güç çıkışlarına sahi olan modeller altı vitesli manuel şanzıman ile desteklenirken daha güçlü modeller markanın sekiz otomatik vitesli Steptronic şanzımanı ile desteklenecek.

Hibrid motorlar yeni BMW 3 Serisi için ikinci planda yer alacak

Yedinci nesil BMW 3 Serisi için melez plug-in hibrid motorlar ikinci planda yer alacak. Çünkü geleneksel benzinli ve dizel motor seçenekleri kullanıcılar için hala popüler birer seçenek olmayı sürdürüyor. Kullanıcılara sunulacak PHEV modelleri ise aşağıdaki gibi;

BMW 320e için 148 beygir gücündeki 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motora ek 110 beygir gücündeki elektrikli motor

BMW 330e için çok daha güçlü olan ve toplamda 280 beygir güç çıkışına sahip olan 2.0 litrelik turbo benzinli motora ek elektrikli motor

Ayrıca tüm güç aktarma organları için kullanıcılara BMW’nin xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi bir opsiyon olarak sunulacak.

Gelelim BMW 3 Serisi’nin yüksek performanslı varyantı M3 modeline. Bu performans modeli M340i benzinli ve M340d dizel olmak üzere iki farklı varyanta sahip. Yedinci nesil M340i ve M340d, güç çıkışları yaklaşık 460 beygir olan 3.0 litrelik altı silindirli ikiz turbo motor ile sunulacak. Ayrıca her iki model de standartlar olarak 4WD dört tekerlekten çekişli ve sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelecek.

Yedinci nesil BMW 3 Serisi’nin kabin teknolojileri büyük bir evrim geçirdi. Serinin tüm modelleri markanın son teknoloji iDrive 7.0 işletim sistemi ile donatıldı. Ayrıca sürüş dinamiklerini iyileştirmek için sürücünün sürüş tarzına uyum sağlayan uyarlamalı mod ilk kez karşımıza çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 BMW 3 Serisi otomobil

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