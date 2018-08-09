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256 GB kapasiteli microSD bellek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kingston 256 GB depolama kapasitesi sunan yeni nesil Canvas React microSD kartlarını duyurdu.

256 GB kapasiteli microSD bellek

Kingston, Canvas React microSD kart serisine 256 GB kapasiteli bir model daha eklediğini açıkladı. Böylece kullanıcılar artık 32 GB ile 256 GB arasında değişen modellere sahip microSD kart serisinden depolama ve performans ihtiyaçlarına en uygun tercihleri yapabiliyor.

Kingston 256 GB kapasiteli microSD bellek üretti
Kingston Canvas React serisi microSD kartlar, aksiyonun kesintisiz olduğu anlarda seri çekim yapmak veya etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı. Kullanıcılara daha fazlasını elde etmeleri için esneklik sunan bu kartlar cihazlardaki depolama alanı bitecek endişesini de azaltıyor.

Okuma ve yazma hızları da sınırları zorluyor
100 MB/s okuma ve 80 MB/s yazmaya ulaşan Class 10 UHS-I U3 hızlarıyla, kullanıcılar yaşadıkları maceraları full HD olarak çekebiliyor veya DSLR aynasız kameraları ya da üst düzey akıllı telefonları sayesinde 4K çözünürlükte kaydedebiliyor.

Kapasite artışının yanı sıra, Canvas React microSD kartlarında Video Speed Class 30 (V30) ve A1 App Performance Rating özelliği de bulunuyor. Bu yeni geliştirilen özellikler kullanıcılara, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video kaydı ile oyunlar için kullanılan yoğun grafikli multimedya dosyaları için yeterli depolama alanı sağlıyor.

Kingston 256 GB kapasiteli microSD bellek kartının fiyatı
Kingston'un bu yeni seri bellek kartının 256 GB depolama kapasitesi sunan sürümünün ABD fiyatı ise 110 dolar olarak açıklandı. Bellek kartının Türkiye fiyatının yaklaşık 700-750 TL civarında olması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
256 GB kapasiteli microSD Canvas React microSD

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