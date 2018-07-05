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28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Xiaomi her zaman olduğu gibi bu kez de MIUI güncellemesiyle kullanıcıları memnun edecek. Beta süreci tamamlanmak üzere olan MIUI 10’un geleceği cihazlar belli oldu.

28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

MIUI arayüzü yenileniyor! Bir süredir beta sürecinde teste tabi tutulan yeni arayüzün uğrayacağı cihazlar da yavaş yavaş netleşiyor. Ocak ayında MIUI 9’un 3.5 yaşındaki Redmi 1s’e gelmesi büyük alkış almıştı. 10. sürümün geleceği en yaşlı telefon ise 3 yaşındaki Mi 4c olacak.

Beta aşamasında sona doğru gelen Xiaomi, 24 Temmuz’da final sürümü hazırlamayı planlıyor. Buna karşın kimi Mi 8 ve Mi Mix 2S sahipleri güncelleme bildirimi almaya başladıklarını bildiriyorlar. Açık şekilde gözüküyor ki Xiaomi bir kez daha kullanıcılarını bu arayüz güncellemesiyle memnun edecek.

İşte güncellemeyi alacak cihazların tam listesi: Mi 8, Mi 8 SE, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Mix, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi Note 5, Redmi S2/Y2, Redmi Note 4X, Redmi 5A, Xiami Redmi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note 3, Mi Max, Mi Max 2, Mi 5X, Mi Max Prime, Mi 5c, Mi 4s, Mi 4c, Redmi 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi 5, Redmi 5 Plus.

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MIUI MIUI güncellemesi gelecek telefonlar

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