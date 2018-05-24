HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

29 Mayıs Meizu M6T ile tanışacağız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Meizu, yeni akıllı telefonu Meizu M6T’yi tanıtacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece telefonun tanıtılacağı tarih netlik kazandı.

29 Mayıs Meizu M6T ile tanışacağız

Bu ay akıllı telefon dünyası için oldukça yoğun geçiyor. Xiaomi, Samsung ve Huawei gibi teknoloji devlerinin yeni telefonlarını tanıttığı mayıs ayını Meizu da boş geçmeyecek. Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Meizu, bu ayında sonunda düzenleyeceği etkinlikle yeni akıllı telefonu Meizu M6T‘yi resmen tanıtacak.

Meizu, M6T’yi görücüye çıkaracağı özel etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece telefonun tanıtılacağı tarih de kesinleşmiş oldu. Meizu, yeni akıllı telefonunu 29 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.

Daha önce sızdırılan bilgiler sayesinde M6T’nin özellikleri hakkında merak edilen birçok detay ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri arasında 5.6 inç ekran, 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 3230 mAh batarya bulunuyor.

Meizu yeni telefonunu üç farklı RAM ve depolama alanı seçeneği ile satışa sunacak. Bu seçenekler 2 RAM GB + 16 GB, 3 GB RAM + 32 GB ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olacak.

Deadpool 2 Türkiye’de zirveye yerleşti

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Moto Z3 Play çok yakında resmen tanıtılacakMoto Z3 Play çok yakında resmen tanıtılacak
Siri’ye yeni sesler ekleniyorSiri’ye yeni sesler ekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meizu M6T teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta piyasada

Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta piyasada

Vivo Apex, Haziran’da satışta

Vivo Apex, Haziran’da satışta

Moto Z3 Play çok yakında resmen tanıtılacak

Moto Z3 Play çok yakında resmen tanıtılacak

Siri’ye yeni sesler ekleniyor

Siri’ye yeni sesler ekleniyor

WannaCry tehdit olmaya devam ediyor

WannaCry tehdit olmaya devam ediyor

Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi

Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.