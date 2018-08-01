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30 bin dolarlık Ferrari kitabı almak isteyen?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Ferrari hakkında çıkarılan ve sınırlı sayıda üretilen kırmızı bir kitap, tam 30.000 dolar fiyat etiketine sahip.

30 bin dolarlık Ferrari kitabı almak isteyen?

Ferrari denildiği zaman birçok araba tutkunu tarafından baktığımızda akan sular durur. Bu bir gerçek. Özellikle elit insanların vazgeçilmezi olarak tanımlanan marka, hem konforu hem de fiyat politikası ile görenleri şaşırtmayı başarıyor.

Peki Ferrari'yi bu başarıya sürükleyen etken neydi? Nasıl bu güce ve konuma erişti? Tüm bunları merak ediyor musunuz? O zaman cebinizden 30.000 dolar çıkarmalısınız. Çünkü bu bilgilere sahip olmak bile parayla!

Özellikle ülkemizden örnek vermek gerekirse: 50 liralık bir kitabı bile görünce ''Bu ne! Çok pahalı'' tepkisi verebiliyoruz. Nitekim Ferrari hakkında çıkarılan ve sınırlı sayıda üretilen kırmızı bir kitap, tam 30.000 dolar fiyat etiketine sahip ve içerisinde şirket hakkında çeşitli sıra dışı bilgiler barındırıyor. Peki ya siz, bu kitaba o parayı verir misiniz? Pek sanmıyorum.
30 bin dolarlık Ferrari kitabı!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu kitap, Ferrari markası hakkında bilinmeyenlere odaklanıyor. Yani şirketin gizemini ortaya çıkarmanız için de yine şirkete para kazandırmanız gerek. Eh malum, böylesine başarılı bir markanın sırlarını öğrenecek sayılı insanlardan biri olacaksınız. Bedava mı sandınız?

İlk 250 kopyayı 12 silindirli bir motoru andıran ve açılıp kapanabilen ayaklı bir heykel konseptiyle dağıtıyor. Kısacası dağıtım tarzı bile lüks. Yine de sırf sergilemek için bile alınır. Hani okunacağından da değil.

Bu arada kitabı almak zorunda da değilsiniz. Kitabın konulduğu motor standı da satın alabilirsiniz ayrı olarak. Bunun için ise sadece 6.000 dolar ödemeniz yeterli. Bu rakamlar bizlere oldukça saçma ve uçuk gelebilir fakat zengin koleksiyoncular için bulunmaz bir nimet olarak görülüyor. Eminiz satışa sunulması ile beraber saatler içerisinde tüketilecektir.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari teknoloji

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