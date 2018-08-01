30 bin dolarlık Ferrari kitabı almak isteyen?

Ferrari denildiği zaman birçok araba tutkunu tarafından baktığımızda akan sular durur. Bu bir gerçek. Özellikle elit insanların vazgeçilmezi olarak tanımlanan marka, hem konforu hem de fiyat politikası ile görenleri şaşırtmayı başarıyor.

Peki Ferrari'yi bu başarıya sürükleyen etken neydi? Nasıl bu güce ve konuma erişti? Tüm bunları merak ediyor musunuz? O zaman cebinizden 30.000 dolar çıkarmalısınız. Çünkü bu bilgilere sahip olmak bile parayla!

Özellikle ülkemizden örnek vermek gerekirse: 50 liralık bir kitabı bile görünce ''Bu ne! Çok pahalı'' tepkisi verebiliyoruz. Nitekim Ferrari hakkında çıkarılan ve sınırlı sayıda üretilen kırmızı bir kitap, tam 30.000 dolar fiyat etiketine sahip ve içerisinde şirket hakkında çeşitli sıra dışı bilgiler barındırıyor. Peki ya siz, bu kitaba o parayı verir misiniz? Pek sanmıyorum.

30 bin dolarlık Ferrari kitabı!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu kitap, Ferrari markası hakkında bilinmeyenlere odaklanıyor. Yani şirketin gizemini ortaya çıkarmanız için de yine şirkete para kazandırmanız gerek. Eh malum, böylesine başarılı bir markanın sırlarını öğrenecek sayılı insanlardan biri olacaksınız. Bedava mı sandınız?