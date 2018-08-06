HABER

30 dolarlık Xiaomi Qin satışa çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün son yıllardaki flaş isimlerinden biri olan Xiaomi, bütçe dostu yeni bir cep telefonu modeli daha duyurdu. İşte 30 dolarlık Xiaomi Qin hakkındaki detaylar.

30 dolarlık Xiaomi Qin satışa çıkıyor

Genel olarak satışa sunduğu uygun fiyatlı modelleri ile isminden söz ettiren Xiaomi, bu modellere bir yenisini daha ekledi. Fakat bu seferki alışık olduğumuz türden Android tabanlı bir akıllı telefon değil.

Xiaomi Qin 1 ve Qin 1s isimleriyle tanıtılan yeni modeller, daha çok Nokia’nın yeni 3310 modelini andırıyor.

Xaiomi Qin 1 gücünü MediaTek imzalı MT6260A yonga setinden alıyor. 8MB RAM ve 16MB dahili depolama alanına sahip olan telefon 1480 mAh’lık bir pilden besleniyor. Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneklerine de sahip olan telefon kutudan ilk çıktığında NucleusOS ile çalışıyor. Telefonun en önemli özelliği ise şarjının yoğun kullanımda bile 15 gün gidiyor olması.

Xiaomi Qin 1s ise Spreadtrum SC9820 yonga setinden güç alıyor. 256MB RAM ve 512MB’lık dahili depolama alanına sahip olan telefon VoLTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı seçeneklerine de sahip.

Xiaomi Qin serisinin en büyük eksileri ise kamera ve kulaklık girişinden yoksun olması. Bu da telefondan müzik dinlenemeyeceğine işaret ediyor.

Telefonun fiyatı ise 199 yen yani 30 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi Qin’in “alo desin yeter” modunda bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Müslüm filmi için yeni tanıtım videosu

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Xiaomi Mi Mix 3, çok yakında tanıtılacakXiaomi Mi Mix 3, çok yakında tanıtılacak
Gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecekGömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Qin 30 dolar teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

Galaxy Note 9 özellikleri bugün resmi olarak sızdı

Galaxy Note 9 özellikleri bugün resmi olarak sızdı

Xiaomi Mi Mix 3, çok yakında tanıtılacak

Xiaomi Mi Mix 3, çok yakında tanıtılacak

Gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek

Gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek

Apple, 1 trilyon barajını geçen ilk şirket oldu

Apple, 1 trilyon barajını geçen ilk şirket oldu

Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi

Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.