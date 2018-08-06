30 dolarlık Xiaomi Qin satışa çıkıyor

Genel olarak satışa sunduğu uygun fiyatlı modelleri ile isminden söz ettiren Xiaomi, bu modellere bir yenisini daha ekledi. Fakat bu seferki alışık olduğumuz türden Android tabanlı bir akıllı telefon değil.
Xiaomi Qin 1 ve Qin 1s isimleriyle tanıtılan yeni modeller, daha çok Nokia’nın yeni 3310 modelini andırıyor.
Xaiomi Qin 1 gücünü MediaTek imzalı MT6260A yonga setinden alıyor. 8MB RAM ve 16MB dahili depolama alanına sahip olan telefon 1480 mAh’lık bir pilden besleniyor. Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneklerine de sahip olan telefon kutudan ilk çıktığında NucleusOS ile çalışıyor. Telefonun en önemli özelliği ise şarjının yoğun kullanımda bile 15 gün gidiyor olması.
Xiaomi Qin 1s ise Spreadtrum SC9820 yonga setinden güç alıyor. 256MB RAM ve 512MB’lık dahili depolama alanına sahip olan telefon VoLTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı seçeneklerine de sahip.
Xiaomi Qin serisinin en büyük eksileri ise kamera ve kulaklık girişinden yoksun olması. Bu da telefondan müzik dinlenemeyeceğine işaret ediyor.
Telefonun fiyatı ise 199 yen yani 30 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi Qin’in “alo desin yeter” modunda bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
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