3D yüz teknolojisini yeni amiral gemilerinde kullanacak

ABD Patent Bürosu tarafından paylaşılan belgeler, Samsung’un 2014 yılında 3D yüz tanıma teknolojisi için patent başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu da Güney Koreli teknoloji devinin iPhone X’in çıkışından çok önce bu teknoloji üzerinde çalıştığını gösterdi.

Bu teknolojiyi akıllı telefonlarında kullanma konusunda Apple daha hızlı davranmış olsa da, Güney Koreli teknoloji devi de arayı kapatmaya hazırlanıyor. Şirket 3D yüz tanıma teknolojisi için 2014 yılında başvurduğu patenti nihayet aldı. Bu da önümüzdeki dönemde çıkacak Galaxy modellerinde bu teknolojiyi göreceğimiz anlamına geliyor.

Ancak teknolojinin Galaxy Note9’da kullanılması için yeterince zaman kalmadığı söyleniyor. Bu da 3D yüz tanıma teknolojisinin ilk olarak Galaxy S10’da Samsung telefonlara ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca şirketin katlanabilir telefonu Galaxy X’te de bu teknolojiyi kullanacağı söyleniyor.

Şirketin bu teknolojiyi sadece 3D yüz tarama ile kilit ekranını açmak için değil, ayrıca yapay zeka destekli kamera özellikleri için de kullanacağı belirtiliyor.

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