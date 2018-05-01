HABER

3DS sahiplerini sevindirecek açıklama

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2018 13:36 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının önemli isimlerinden biri olan Nintendo, geçtiğimiz günlerde 2018 ilk çeyreğine ilişkin bazı raporları kamuoyu ile paylaştı.

3DS sahiplerini sevindirecek açıklama

Şirketin en yetkili ismi konumunda bulunan Tatsumi Kimishima, Nintendo’nun hali hazırda satışta olan konsolları hakkında da bir dizi açıklamada bulundu. Bu açıklamalarla birlikte 3DS ve Switch’in geleceğine dair bazı soru işaretleri aydınlanmış oldu.

Bilindiği üzere artık el konsolu tarafında önemli yatırımlar gerçekleşmiyor. Akıllı telefonların yayılması, el konsollarının hakim olduğu pazarı tamamen bitirdi. Fakat hala bu pazarda var olma savaşı veren isimler de yok değil. 2011 yılında satışa sunulan 3DS de bunlardan birisi.

Nintendo’nun gözlüksüz 3D teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken N3DS, başlarda hayli ilgiyle karşılanmıştı. Fakat sonrasında satış rakamları yavaşlama ve hatta durma noktasına geldi.

Son dönemde bu el konsolu için de kayda değer oyunların satışa sunulmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Nintendo’nun 3DS’e olan desteğini çektiğine dair söylentilere Tatsumi Kimishima açıklık getirdi.

Kimishima konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 3DS’e yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Hali hazırda 2018 ve 2019’da satışa sunulacak olan oyunların planlamasını yaptıklarını belirten yetkililer, 2019 sonrasında da oyun geliştirmeye devam edeceklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtelim. İlk olarak Mart 2011’de satışa sunulan Nintendo’nun gözlüksüz 3D teknolojisine sahip konsolu şimdiye kadar toplamda 72.53 milyon adet satmayı başarmış durumda.

iPhone X vs Huawei P20 Pro kamera karşılaştırması

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisiMeral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nintendo oyun

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nissan IMx Kuro elektrikli SUV

Nissan IMx Kuro elektrikli SUV

Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

BMW i8 Roadster geliyor

BMW i8 Roadster geliyor

PS4 satış rakamı açıklandı

PS4 satış rakamı açıklandı

Yapay zeka konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor

Yapay zeka konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor

Galaxy A6 ve A6+’ın fiyatı sızdırıldı!

Galaxy A6 ve A6+’ın fiyatı sızdırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.