3DS sahiplerini sevindirecek açıklama

Şirketin en yetkili ismi konumunda bulunan Tatsumi Kimishima, Nintendo’nun hali hazırda satışta olan konsolları hakkında da bir dizi açıklamada bulundu. Bu açıklamalarla birlikte 3DS ve Switch’in geleceğine dair bazı soru işaretleri aydınlanmış oldu.

Bilindiği üzere artık el konsolu tarafında önemli yatırımlar gerçekleşmiyor. Akıllı telefonların yayılması, el konsollarının hakim olduğu pazarı tamamen bitirdi. Fakat hala bu pazarda var olma savaşı veren isimler de yok değil. 2011 yılında satışa sunulan 3DS de bunlardan birisi.

Nintendo’nun gözlüksüz 3D teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken N3DS, başlarda hayli ilgiyle karşılanmıştı. Fakat sonrasında satış rakamları yavaşlama ve hatta durma noktasına geldi.

Son dönemde bu el konsolu için de kayda değer oyunların satışa sunulmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Nintendo’nun 3DS’e olan desteğini çektiğine dair söylentilere Tatsumi Kimishima açıklık getirdi.

Kimishima konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 3DS’e yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Hali hazırda 2018 ve 2019’da satışa sunulacak olan oyunların planlamasını yaptıklarını belirten yetkililer, 2019 sonrasında da oyun geliştirmeye devam edeceklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtelim. İlk olarak Mart 2011’de satışa sunulan Nintendo’nun gözlüksüz 3D teknolojisine sahip konsolu şimdiye kadar toplamda 72.53 milyon adet satmayı başarmış durumda.

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