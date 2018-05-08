4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Oppo, orta segment telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket popüler telefonu A83’ün yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Oppo A83 2018 adıyla satışa sunulan bu yeni model, orijinal versiyona göre daha yüksek depolama alanı ile geliyor.
Telefonun diğer teknik özellikleri arasında Mali-G71 MP2 GPU, 3180 mAh batarya, 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 5.7 inç IPS ekran yer alıyor.
İlk olarak Pakistan’da satışa sunulan Oppo A83 2018, 258 dolara raflardaki yerini aldı. Bu arada telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip eski versiyonunun fiyatı 224 dolardan 173 dolara düştü.
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